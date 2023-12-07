 德台成立对话平台 促进公民社会交流 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.12.2023

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德台成立对话平台 促进公民社会交流

德国外交部宣布，与台湾成立一个新的对话平台，进行公民社会交流。台湾外交部表示，这是今年与德国签署的第三个协议。

Außenministerin Baerbock in Zypern | Außenminister Ioannis Kasoulides

德国外长贝尔博克任命德台对话平台的德方联席主席人选

（德国之声中文网）德外交部12月6日表示，与台湾在许多领域有着紧密良好的关系，并希望予以扩大。为此，德国在台协会与台北驻柏林代表处签署协议，成立一个新的德台对话平台。主旨是，促进公民社会之间的活跃交流，特别是在双边经贸往来加强的背景下。

德外交部介绍说，该对话平台将包括德、台各自12位成员，由两名联席主席负责。他们将每年会晤一次，轮流在德国和台湾举行，以改善和强化公民社会之间的联络。

外长贝尔博克任命欧盟议员比蒂科夫（Reinhard Bütikofer）为德方的联席主席。对话平台将自2024年起开始定期的工作。

Straßburg EU-China-Gipfel EU-Parlament | Reinhard Bütikofer

欧盟议员比蒂科夫（Reinhard Bütikofer）被任命为德方的联席主席

台湾外交部12月7日也发布消息称,台方的共同主席将由顾忠华教授担任。台外交部称，近年台德关系日益提升。台德民间论坛协议是今年继台德科技合作协议及台德刑事司法互助合作协议后，台湾与德国签署的第三个协议。

台外交部称，台德民间论坛协议由台北驻德国代表谢志伟与德国在台协会副处长何峰（Andreas Hofem）12月5日签署。"外交部对此表示欢迎及肯定。"

德国外交部在新闻稿也写道，扩大与台湾紧密良好的关系符合德国一个中国的政策，"一个中国政策仍是我们行动的基础"。与此同时，这也是2023年7月通过的德国政府对华战略之后的一个举措。

台湾外交部在发布的消息中写道，台德民间论坛协议由德国外交部主动倡议。

（综合报道）

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