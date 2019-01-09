 德发展部长提醒新兴国家 警惕中方贷款 | 经济纵横 | DW | 16.01.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

德发展部长提醒新兴国家 警惕中方贷款

德国发展援助部部长米勒警告新兴经济体，应该避免对中国贷款产生依赖性。他对德新社说，中方贷款在实际债务水平和贷款条款方面经常“非常不透明”。

Gerd Müller CSU Bundesentwicklungsminister (Imago/photothek/M. Gottschalk)

资料照片：德发展部长访问埃塞俄比亚

（德国之声中文网）米勒以斯里兰卡港口为例，称这显示了这种交易的危险性。2017年年底，斯里兰卡因为无力偿还中方贷款，而将该国的汉班托塔移交给中国99年。这引发了一些国家对中国"一带一路"计划的质疑。这位德国发展援助部部长表示，这起事件应为其他国家敲响警钟。

米勒在上周三访问赞比亚期间对德新社表示，中国更多地致力于非洲事务，这是积极的，但这些活动也必须有利于非洲长期的发展。他以赞比亚为例，称这个国家之前从中国获得了债务减免，然而如今再次债台高筑。"我们正在关切地注视着相关动向"，他说。

China Präsident Xi Jinping & Edgar Lungu, Präsident Sambia (picture-alliance/Xinhua News Agency/P. Xinglei)

赞比亚总统伦古访华资料照片

有传言称，赞比亚在与中国签订的贷款合同中，以其国有的赞比亚电力供应公司（Zesco）作为担保。2014年，赞比亚的债务占其经济总值的36%，而国际货币基金组织预测称，到2019年，该国债务将占到其经济总值的77%--对于发展中国家而言，如此高的债务非常危险。

在过去数年里，中国对非洲基础设施进行了大规模投资。这些基础设施项目一般都是由中方贷款提供资金、也由中国企业承建。此外，一些中方贷款也采用"资源还贷"模式--也就是规定通过以固定价格向中方销售原材料来偿还贷款。一些专家认为，这种交易不透明，不利于这些借贷国家。

王凡/达扬（德新社）

DW.COM

非洲到底多依赖中国？

如今的中国，在非洲具有举足轻重的政治及经济影响力。几乎所有的非洲国家领导人都将出席9月3日至4日召开的中非合作论坛北京峰会。外界认为，这场峰会过后，非洲将会更加依赖中国。 (31.08.2018)  

一带一路前进东南亚 民调警告政府严防负债

新加坡一间智库针对一带一路对东盟十国的影响，做了一份民调。结果显示超过70%受访者认为，东南亚各国政府在与中国进行一带一路谈判时，要严防陷入债务危机中。 (07.01.2019)  

拓展版图 世界被「一带一路」领向何方?

中国2013年开始大力推动「一带一路」，藉之与各国签定基础建设或是其他援助计划。不过到底这个计划的实际内容是什么?资金有多少?透明度有多高?中国官方都没有清楚地说明。其所造成的债务问题和集权扩张等种种疑虑也已经渐渐浮现。 (09.12.2018)  

相关内容

Bildergalerie britische Speisen

德语媒体：中国人怎么吃土豆 09.01.2019

中国外长王毅新年出访非洲，德语媒体指出，中国在非洲扮演的角色日益面对批评性的目光。此外，中国政府鼓励民众多吃土豆以及背后的用意，也是德语媒体关注的话题。

Us-Dollar

非洲陷入新一轮债务危机 25.10.2018

自2011年以来，这个背负着最沉重债务的大陆不堪重负。90年代很多非洲国家曾濒临破产边缘。现在情况再次紧急，进行救援也更加困难。

Nepal Marsyangdi Fluss Unteres Pisang Manang

喜马拉雅山麓的能源政治 10.11.2018

中国希望将尼泊尔也拉进“一带一路”的项目版图，这个愿望在尼泊尔也获得很多积极的反馈。中国的“一带一路”近来在不少伙伴国引发疑虑，在尼泊尔也不例外。

广告
Chang'e-4 auf dem Mond (Getty Images/AFP/CNSA)

中国棉花 月球发芽

本月初刚刚成功在月球背面登陆，“嫦娥四号”的生物科普试验载荷内就长出了第一株绿色植物嫩芽。 

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 