德发展部长提醒新兴国家 警惕中方贷款

（德国之声中文网）米勒以斯里兰卡港口为例，称这显示了这种交易的危险性。2017年年底，斯里兰卡因为无力偿还中方贷款，而将该国的汉班托塔移交给中国99年。这引发了一些国家对中国"一带一路"计划的质疑。这位德国发展援助部部长表示，这起事件应为其他国家敲响警钟。

米勒在上周三访问赞比亚期间对德新社表示，中国更多地致力于非洲事务，这是积极的，但这些活动也必须有利于非洲长期的发展。他以赞比亚为例，称这个国家之前从中国获得了债务减免，然而如今再次债台高筑。"我们正在关切地注视着相关动向"，他说。

赞比亚总统伦古访华资料照片

有传言称，赞比亚在与中国签订的贷款合同中，以其国有的赞比亚电力供应公司（Zesco）作为担保。2014年，赞比亚的债务占其经济总值的36%，而国际货币基金组织预测称，到2019年，该国债务将占到其经济总值的77%--对于发展中国家而言，如此高的债务非常危险。

在过去数年里，中国对非洲基础设施进行了大规模投资。这些基础设施项目一般都是由中方贷款提供资金、也由中国企业承建。此外，一些中方贷款也采用"资源还贷"模式--也就是规定通过以固定价格向中方销售原材料来偿还贷款。一些专家认为，这种交易不透明，不利于这些借贷国家。

王凡/达扬（德新社）