德发展部长：在非洲必须与中国对话

（德国之声中文网）建立伙伴关系以及实现平等，这应是德国与非洲未来合作的原则。联邦发展援助部部长米勒（Gerd Müller）向德国之声表示，不一定要和所有非洲国家开展这样的合作。但是战胜贫困是要在整个非洲开展的工作。"我的新规划是，要在伙伴国中进行改革，以加强我们之间的合作。"

"我们不能盲目地在整个非洲展开同等力度的合作。必须比以往更严格地区别对待。我们要继续集中精力，与真心愿意进行改革的伙伴国合作。"米勒说："非洲人自己也必须付出更多的努力。"

米勒说，54个非洲国家中，发展良好的大约占三分之一。这些国家开展反腐，遵守人权并且注重良政。"而这些也带来了经济上的发展。"

殖民主义及其后果

不过，德国联邦发展援助部部长米勒也承认，作为欧洲殖民政策的对象，许多非洲国家对欧洲的倡议通常一开始总是持怀疑态度。例如，欧盟与坦桑尼亚、布隆迪、肯尼亚、卢旺达和乌干达五个非洲国家之间展开的自由贸易协定谈判就证明了这一点。

今年2月底，坦桑尼亚总统马古富利（John Magufuli）就明确反对这些条约。他说："对我来说，这是殖民主义的一种形式，对我们国家来说是坏事。"坦桑尼亚议会议员也投反对票。

坦桑尼亚的拒绝也许会让整个协定的签署成为泡影。但许多政治家和公民活动家却因此松了一口气。因为双方实力的悬殊，他们从根本上怀疑这个倡议。尽管欧盟为非洲国家的产品开放其市场，但作为回报，非洲国家也必须在很大程度上为来自欧洲的货物开放其市场。

他们虽然可以为此获得几年的过渡期。但是与欧盟政治家不同的是，非洲国家领导人不相信自由贸易会在非洲创造更多繁荣。他们担心非洲生产商无法抵御欧洲制造商的竞争，最终将被排挤出市场。因此众多的非洲国家投票反对签署自由贸易协定。

德国总理默克尔8月30日访问加纳

"你们知道自己应走的道路"

现在，联邦政府希望能够采取一种不会被疑为殖民主义的方案。米勒说，他对未来的对话有着具体的设想："非洲和每个国家都必须走自己的道路。"非洲联盟在其"2063年的非洲"的未来计划中确定了非洲今后的发展道路。 米勒说："我们必须先要求他们开始实践这一计划，然后再给予支持。"但只有当非洲国家领导精英看到改革的必要性时，他们才能想到合作和促进合作。米勒认为妇女投入这些改革非常重要。他说："非洲妇女的作用举足轻重，是成功的关键。"

米勒坚信，现在到了与非洲合作实行新标准的时候。随着非洲移民的涌入德国，"非洲已成为人人都在关心的话题"。正因如此，对非洲大陆有条件援助的讨论也迫在眉睫。很多人认为，"我们不能为了我们的繁荣而剥削非洲大陆，掠夺其自然资源，让非洲的年轻人和居民生活在贫困中。"

新殖民主义的开始

米勒说，新的强权大国现在在非洲正是这样做的。他指出："目前开始了一个新的殖民主义时期，这也是全球化时代的一个新结构。我们看到，中国人和其他人登上非洲舞台。"米勒说，他本人通过在莫桑比克的观察发现，中国、印度和日本都争先恐后来到非洲， "他们开发当地资源，没有任何透明标准，没有进行实地投资，没有对当地年轻人带来好处，也不向当地国纳税。"

据专家介绍，不久前在北京举行的第七次中非合作论坛签署的第7份合作协定存在着很多不平等。 中国国家主席习近平在其讲话中的许多句子是以"中国已经决定"开头。 这听起来不象存在着双方与会者所承诺的平等伙伴关系。

德国墨卡托基金会中国研究中心（MERICS）的专家贝叶斯（Tom Bayes）说，这次峰会对中国来说是一次"伟大的外交胜利"。 "尽管大谈''兄弟情谊'和'双赢'局面 ，但是很明显，中国在将自己作为令人效仿的榜样展示给其非洲伙伴。"

德国工业"觉醒"

中国在中非合作论坛上宣布斥资600亿美元援非

总而言之，联邦发展援助部部长米勒说，总之必须与中国进行对话。 "我们与中国人建立了可持续发展中心，以实施可持续发展的项目。" 例如在莫桑比克一座新的大型桥梁的建造就是 "由德国工程师设计，中国人出资建造"。

米勒指出，对于德国工业界来说，只要产品能够符合当地需求，非洲则是一个非常有利可图的市场。例如德国的汽车工业。米勒说，他很高兴看到德国工业界现在"觉醒并进行战略调整"。对此已经有了可见的迹象："大众已经在卢旺达推出了Polo生产线，并计划在未来6到8年内在非洲销售3亿辆汽车。 如果在那里继续只看到丰田和韩国汽车，而看不到德国车，我会感到很沮丧。"

米勒认为也要扩大与非洲的贸易。在陪同默克尔总理访问加纳时，他们签署了多份合作协议。这些项目将于10月在柏林举行的投资者会议上得到落实。米勒说，已经有了合作的意愿："经济界已经觉醒。"当地政府正在努力改善投资环境。预计非洲大陆的人口将在不远的将来翻一番。 "这便提出了一些全新的问题，例如粮食和能源的问题，对此我们的解决方案是进行"技术和知识转让。"德国可以解决这些问题。 "我们可以创造一个双赢的局面。"