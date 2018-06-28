德匈领导人会晤 难民政策谈不拢

（德国之声中文网）匈牙利总理奥尔班不愿接纳德国计划安照都柏林协议遣送出境的庇护申请者。默克尔在柏林同奥尔班会晤后表示，匈牙利认为自己不应负责受理避难申请，因为这些未经登记的难民都是来自其他国家，大多数来自希腊。

奥尔班在国内推行对难民严格封锁的强硬路线。他在柏林对媒体表示，大多数难民是从希腊入境欧盟的，但没有在那里进行登记，匈牙利可以让他们补作登记，但这些难民必须被送回希腊。

"匈牙利减轻了德国的负担"

奥尔班说，匈牙利通过严守该国南部边界，为德国"减轻了巨大的负担"。"否则每天会有4000到5000难民前往德国"。他说，匈牙利在与塞尔维亚和克罗地亚的边境修起的篱栅，由8000名武装人员24小时值守，非法越境现在是"不可能的"。因此，德国一再批评匈牙利不够合作团结，是"不公平的"。

德国总理默克尔在会谈时强调，欧洲有义务尽到人道责任。她说，在有关移民的讨论中不能忘记，这些越境者"都是人"。在难民政策问题上，基本分歧依然存在。奥尔班也表示，很明显，他与德国总理对移民问题的看法有很大不同。

默克尔：闭关不是解决办法

在维护欧盟共同外部边界和致力消除产生难民根源的话题上，德国和匈牙利取得了一些共识。但默克尔同时强调，维护外部边界的目的不是"把我们自己封闭起来"，同时必须为外来者就业和求学创造合法的途径和可能性。

这是奥尔班2014年5月以来首次到访柏林。在欧盟内，奥尔班长期以来被视为默克尔难民政策最尖锐的批评者。

欧洲难民问题的缘起与现状 难民潮缘起：战争、贫困 2014年下半年，随着叙利亚战争进入第四年、伊斯兰国在叙北部攻城略地，叙利亚人民开始大规模的逃离该国。与此同时，其它国家如伊拉克、阿富汗、厄立特里亚、索马里、尼日尔和科索沃的民众也开始因暴力和贫困而踏上逃亡之路。

欧洲难民问题的缘起与现状 从难民营再次逃难 其实，自2011年起，就有大批叙利亚难民聚集在邻国土耳其、黎巴嫩和约旦边境的难民营。到2015年，难民营已人满为患，再加上人们时常无法找到工作、或为子女提供教育的机会，越来越多的人决定继续踏上逃难的道路。

欧洲难民问题的缘起与现状 “巴尔干路线” 2015年，估计150万人步行从希腊前往西欧，即所谓“巴尔干路线”。根据申根协定，欧盟内部基本上是可以无边检自由行动的。然而，由于大批难民前往更富有的欧盟国家，申根协定也受到质疑。

欧洲难民问题的缘起与现状 地中海路线 与此同时，数以万计的难民试图跨越地中海来到欧洲，许多人因船只严重超载而葬身大海。

欧洲难民问题的缘起与现状 铁丝网 欧盟外部边界的沿线国家采取措施应对难民潮。匈牙利、斯洛文尼亚、马其顿和奥地利修建起铁丝网。难民法收紧，多个申根国家引入临时边界检查。

欧洲难民问题的缘起与现状 “开放边界” 2015年9月，德国总理默克尔在巴尔干路线国家情况紧张之下作出所谓“开放边界”的决定，此后在德国国内引起巨大争议。到2016年9月，德国在与奥地利的边界也引入了临时边检。

欧洲难民问题的缘起与现状 欧盟、土耳其协议 2016年初，欧盟与土耳其签署协议，抵达希腊的难民可被送回土耳其。

欧洲难民问题的缘起与现状 德国是接受难民最多的国家 截至2017年底，根据联合国难民署的统计，德国生活着97.04万难民申请者，超过了法国或瑞典。当然，如果与人口规模相对比，德国每1万名居民接收117名难民，排在瑞典（241名）、马耳他（174名）和奥地利（131名）之后。

欧洲难民问题的缘起与现状 前往德国难民人数减少 在创纪录的2015年，有89万名难民入境德国。自欧盟与土耳其难民协定以及巴尔干路线（如图）关闭后，人数不断减少。2016年为28万，2017年近18.7万，接近2014年的水平。2018年1-4月，德国有约5.5万名难民申请者登记注册。

欧洲难民问题的缘起与现状 其它国家情况 目前在希腊生活着近3.3万名难民，在意大利生活着约16.7万名难民，在西班牙生活着约17.5万名难民。这三个国家被视为难民潮的前沿。在欧盟共生活着近230万难民，约占欧盟总人口的0.45%。

欧洲难民问题的缘起与现状 从地中海前往欧洲的人数减少 2018年1月-6月下旬，近4.3万名难民从海路前往欧洲。2016年同期是这一数字的五倍之高。今年上半年约1千人在这一路途中葬身大海，其中三分之二是在前往意大利的途中。

欧洲难民问题的缘起与现状 欧盟峰会 2018年6月28日和29日，欧盟峰会讨论难民议题，并达成一致：各成员国在自愿基础上设立封闭式的接收营，接收那些获救的地中海逃难者。之后，再在自愿的基础上，对这些难民进行分配。一段时间以来，德国政府内部基民盟与基社盟之间就难民问题争议白热化，峰会结果所带来的欧盟层面一致或将对德国内政情形有所缓和。 作者: Rachel Stewart, 苗子 (据时代周刊等)



叶宣/石涛（路透社、法新社等）