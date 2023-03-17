德勤会计所被中国财政部罚款超2亿元

（德国之声中文网）全球四大会计事务所之一的德勤华永会计师事务所（Deloitte Touche Tohmatsu）被中国财政部处罚。周五（3月17日），中国财政部公布了对德勤作出行政处罚的公告。公告显示，给予德勤总所警告；暂停德勤北京分所经营业务3个月；没收并罚款总额21190.44万元，德勤总所承担连带责任。

此次对德勤的处罚的原因，是中国财政部经调查认为，德勤对其客户华融资产管理股份有限公司的审计存在严重缺陷。据财政部公告，从2021年起，该部对华融会计信息质量及其审计机构德勤执业质量开展了检查。

华融是上世纪90年代创建的中国四家国有金融资产管理公司之一，旨在购买银行的不良贷款，帮助复苏国有金融产业。后来华融的业务扩展到银行、保险、房地产金融和其他领域。华融前党委书记、董事长赖小民于2021年1月被以受贿罪、贪污罪和重婚罪被判处死刑并被执行。这是中国近年来对经济犯罪最严厉的惩罚之一。一般而言，严重的经济犯罪可能被判处无期徒刑，或者两年后可以减为无期徒刑的死缓，但没有缓刑机会的死刑判决近年来十分罕见。

赖小民因腐败等罪行被判死刑

财政部周五的公告指出，华融于2014至2019年度不同程度存在内部控制和风险控制失效、会计信息严重失真等问题。而对华融负责审计的德勤公司，则"未充分关注华融多项经济业务实质，未穿透审计底层资产真实状况，未能客观评价企业资产状况，未能准确评估预期信用损失模型参数的合理性"，总之，在对华融提供审计服务期间，德勤"未保持职业怀疑态度，未有效执行必要的审计程序，未获取充分适当的审计证据，存在严重审计缺陷。"

宣布处罚当日，德勤华永会计师事务所对中国财政部处罚也以公告作出回应。公告写道，"我们充分配合了财政部的检查工作。我们尊重和接受财政部的处罚决定。在检查中，财政部认为我们审计工作的某些方面未能充分达到审计准则的要求，我们对此感到遗憾。"

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。