德副总理怒批反犹主义 德国人怎么想？

（德国之声中文网）德国经济部长兼副总理哈贝克（绿党）周三晚间在各种社交媒体平台上发布了一段视频，时长不到十分钟。这是一次对人民、对国家的讲话。

它涉及德国、以色列以及自10月7日哈马斯对以色列发起恐怖袭击，以色列予以军事回应以来，德国日益明显的反犹主义。哈贝克明确表示：“不能容忍任何形式的反犹太主义，任何形式都不能”。

德国“伊斯兰主义的”和“根深蒂固的”反犹主义

哈贝克说：“柏林和德国其他城市的伊斯兰主义示威游行的规模是不可接受的，需要作出强硬的政治回应。”与此同时，哈贝克认为穆斯林组织必须更加明确地、更多地与哈马斯的行动和反犹太主义保持距离：“一些穆斯林组织已经明确地与哈马斯的行动和反犹太主义保持距离，并寻求对话。但并不是所有的人都这样做，有些人过于犹豫不决，而且在我看来，总体而言，这样做的人太少了”，这位德国副总理在视频中如是说。

以色列希望通过空袭和地面部队彻底粉碎加沙地带的哈马斯。好战的伊斯兰极端组织哈马斯不承认以色列国，并声明想要摧毁这个国家。德国、欧盟、美国和一些阿拉伯国家将哈马斯列为恐怖组织。

但哈贝克在视频中谈论的不仅仅是生活在德国的穆斯林。他还对德国“根深蒂固”的反犹太主义表示遗憾，尤其是在政治光谱左右边缘的反犹太主义。在没有明确点名的情况下，他明确指责右翼民粹主义的德国选项党（AfD）对犹太人怀有敌意，他说：“只是右翼极端分子有时出于纯粹的战略原因而忍气吞声，以便煽动对穆斯林的仇恨”。另一方面，在部分左派中，反殖民主义和反犹太主义被混为一谈。哈贝克澄清说：“在这里，需要仔细审视论据，不要相信关于抵抗的宏大叙事。”他指出：哈马斯是一个杀人不眨眼的恐怖组织，它为消灭以色列国和杀死所有犹太人而战。

“国家理性”从来不是一句空洞的口号

“国家理性”一词在视频中占据了大量篇幅。哈贝克说，“以色列的安全是德国的国家理性”这一说法从来都不是、也不应该成为一个空洞的辞藻：“与以色列的这种特殊关系源于我们的历史责任：正是我的祖父母那一代人想要摧毁犹太人在德国和欧洲的生活。”

因此，这位绿党人士表态称：德国有义务帮助兑现在以色列建国时做出的保护承诺。这也包括确保犹太人可以“自由、安全地”生活在德国，但如今恐惧又来了，以至于他们不愿意彰显自己的信仰。

访问法兰克福的犹太社区

哈贝克随后报告了他在美因河畔法兰克福犹太社区的一些经历，这些见闻显然是他制作视频的灵感来源：“在一次有深度而痛苦的谈话中，社区代表告诉我，他们的孩子害怕上学，他们不再参加体育俱乐部，他们在父母的建议下把大卫之星留在家里。今天在德国。大屠杀已经过去将近 80 年了”，哈贝克认为，这种情况令人无法容忍。

如今在德国的反犹太主义表现为威胁、攻击和示威游行。哈贝克说，与有些人的说法相反，德国并不禁止示威游行。但言论自由也有其限度：“焚烧以色列国旗是刑事犯罪，赞美哈马斯恐怖行为也是刑事犯罪。任何德国人都必须在法庭上为此负责；任何非德国人也有可能失去居留身份。任何尚未获得居留许可的人都有可能因此而被驱逐出境”。副总理的话很明确，但也可能在他自己的阵营中引起反感。

犹太人在德国：担忧暴力

德国犹太人中央委员会和反对派的赞扬与认可

视频里，哈贝克身着深色西装，打着领带，十分有国家领导人的风度。视频发布约一天后，已被观看了 650 万次。德国犹太人中央委员会的初步反应是积极的：该委员会主席舒斯特（Josef Schuster）对德国RTL和 n-tv电视台说，哈贝克录制的这个视频让人感到意外。舒斯特称哈贝克的讲话比较“平衡”，因为它也考虑到了巴勒斯坦人的关切。

德国基民盟（CDU）内政问题专家特罗姆（Alexander Throm）表示，目前作为反对派的基民盟也同意哈贝克的最新表态，但他补充说，正是因为这个原因，联邦政府的任务才应该是确保“德国清真寺中没有反犹太和反西方言论的空间”。德国政府反犹太主义专员克莱因（Felix Klein）也称赞了经济部长的视频。他对德新社说：“哈贝克副总理发出的紧急信息对那些以不实报道为依托的激烈讨论来说，做出了一种正确和重要的贡献”。

中东的“末日”即将来临？

这段视频实际上具有一种政府首脑主旨演讲的性质，他是否在事前与社民党籍联邦总理肖尔茨（Olaf Scholz）进行了协调沟通，目前尚不清楚。

在参加德国电视二台的谈话类节目“马库斯-兰兹（Markus Lanz）”时，哈贝克发出警告称，中东冲突可能会从一场大火演变成一场“全球大火”。哈贝克解释说，如果其他国家卷入以色列和哈马斯之间的冲突，就有可能出现“世界末日”般的局面。在《圣经》中，“世界末日”是末日善恶势力决战之地。这位绿党政治家表态虽具戏剧性，但这也显示了他对中东局势的升级及其对德国社会的影响充满担忧。

确实，以色列对哈马斯残暴恐怖袭击的反应引发了全世界对以色列防卫权的激烈讨论。德国人对此看法如何？德国电视一台最新一次的民意调查提供了答案。

10 月 30 日至 11 月 1 日期间，德国舆论研究机构 infratest dimap 代表德国电视一台的“每日新闻话题”（Tagesthemen）栏目对全德国范围内 1314 名选民进行了具有代表性的调查。

德國猶太裔年輕人 憂心忡忡

一半德国人忧心忡忡

从调查的结果来看，副总理哈贝克并不是唯一一个认识到反犹主义问题在德国日益严重的人。52% 的德国人持有相同的看法，但并非所有选民群体都是如此。

不到40%的受访者否认反犹主义有所增长。四年前，在右翼极端分子袭击哈勒犹太教堂并造成两人死亡之后，当时有59% 的德国人认为反犹太主义有所抬头，35% 的人对此持否定态度。

以色列的反应是否恰当？

德国人对哈马斯10月7日发动的恐怖袭击及其后果深表担忧。四分之三（74%）的德国人表示，当前的中东局势对他们的影响非常大或很大。

最新的民调询问德国人是否认为对恐怖袭击的军事反应是适当的。35%的受访者认为以色列的反应是适当的，8%的受访者认为军事行动力度不够。然而，同时有41%的受访民众认为以色列的军事行动是过分的。许多德国人认为必须尽可能保护平民。

只有 25%的受访者认为以色列对哈马斯的军事打击是合理的，即使这些打击也会影响到巴勒斯坦平民。

世界各地掀起声援巴勒斯坦浪潮

谁对加沙局势负责？

根据这项名为“德国趋势（Deutschlandtrend）”的调查，八成受访者（81%）对表示担忧。约三分之二（65%）的受访者关注以色列平民的处境，七成（72%）受访者关注巴勒斯坦人的处境。同时，大约有八成（78%）的人担心该地区的冲突会蔓延。

援助组织公开了加沙地带巴勒斯坦平民灾难性的现状。大多数德国人认为，冲突中的任何一方都无法对此免责。

四分之三（77%）的德国选民认为恐怖组织哈马斯对当地的状况负有一定或全部责任。然而，有将近六成（57%）的受访者也希望以色列对加沙人民的状况负责。

对德国政府的不满情绪居高不下

与每次“德国趋势”的民调一样，民调执行方Infratest dimap再次询问了德国人对目前政府工作的评价。与上月相比，联邦总理肖尔茨及其部长团队的得分略有提高，但总体评价不佳。只有不到四分之一的选民（23%；+4）对联邦政府的工作表示肯定，而四分之三的选民（76%；-3）则持批评态度。

如果联邦议院现在进行改选，组成现任政府的社民党、绿党和自民党将不会获得多数席位。

基民盟/基社盟（联盟党）和德国选项党AfD在选情中保持优势。在最新的民意调查中，针对“如果下周日举行大选，您会投票支持哪个政党？”这个问题，联盟党目前的支持率为30%，而选项党的支持率为22%。现任总理肖尔茨隶属的社会民主党（SPD）支持率保持不变，为 16%，而绿党的支持率仍为 14%。自民党的支持率为 4%（-2），将不再能够进入联邦议院。而左翼党目前的预期支持率为 5%（+1）。

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