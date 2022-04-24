德前总理：无法长期孤立俄罗斯

（德国之声中文网）德国前总理施罗德（Gerhard Schröder）在周六（4月23日）发表的《纽约时报》采访中表示，长远来看，无论从政治还是经济方面，都无法"孤立"像俄罗斯这样的国家。他认为，德国工业需要来自俄罗斯的原材料，不仅限于石油和天然气，还包括稀土，这些原材料不能被轻易替代。

这是自两个月前俄罗斯入侵乌克兰以来，施罗德首次接受媒体访问。这位前总理因为与俄罗斯总统普京的密切关系以及他在俄罗斯国有能源企业中的职位而受到大量批评，包括来自他本党内的指责。

在社民党内，一些地方组织已对施罗德提起党令诉讼。德国总理肖尔茨也呼吁施罗德辞去他在俄罗斯国有能源公司的职务。

施罗德在此次采访中并未对这一要求作出直接回应。他只是说，如果俄罗斯主动停止向德国输送能源，他就会随之"辞职"。不过他并没有具体说明辞去哪个职位。这位前总理是北溪天然气管道公司（Nord Stream AG）股东委员会主席，也是俄罗斯石油公司（Rosneft）的监事会主席。

施罗德和普京关系密切

在接受这家美国媒体采访时，施罗德还表示反对德国对俄罗斯实施能源禁令。他称，期待德国在俄乌战争结束后恢复与莫斯科的关系。施罗德还强调，德国和欧洲的和平与繁荣将始终取决于与俄罗斯的对话。

对于俄乌战争，施罗德一直认为这是"一个错误"。在他看来，布查（Bucha）发生的大量乌克兰平民被杀事件，俄罗斯士兵对此负有责任，必须进行"调查"。然而，他不相信相关指示来自普京。

这位前总理还表示仍然愿意就俄乌冲突斡旋。他说，必须尽快找到一个和平解决方案。他在做他力所能及的事，而且"至少有一方"信任他。《纽约时报》就此强调，信任他的一方并不是德国。

据媒体报道，施罗德曾于3月初前往莫斯科，就俄乌冲突斡旋。他告诉《纽约时报》记者，普京有意结束战争，"但这并不容易，有几个要点需要厘清"。

（法新社）

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