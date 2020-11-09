德农业部重申天津新冠病例“不太可能是德国产猪肘造成”

（德国之声中文网）上周末，中国媒体报道称，天津一名装卸工人被确诊感染新冠病毒。由于一批运至天津港口的从德国进口的冷冻猪前肘外包装上检测出呈弱阳性的新冠病毒，所以现在天津出现的新病例被怀疑与德国进口猪肘有关。

昨天（11月9日）德国联邦农业部回应称，目前天津出现的疫情“不太可能是德国产猪肘造成的”，因为根据德国相关部门掌握的情况，尚未发现有因食用或接触沾染新冠病毒的肉类及肉制品而被感染的先例。

农业部还表示，按照目前科学界对新冠病毒的了解，生猪及家禽都不会感染新冠病毒，所以也不太可能通过这一途径传染给人类。

德国联邦农业部今天在回复德国之声问询的邮件中表示，农业部并未接到中国的官方通知。农业部再次强调， 德国联邦动物卫生研究所（Friedrich-Loeffler-Institut）受农业部部长委托针对动物对新冠病毒（ SARS-CoV-2）的易感性进行了研究。 研究发现，新冠病毒无法在食物内或者表面复制繁殖。病毒繁殖需要活体动物或者人类作为宿主。 根据目前对新冠病毒的科学认知，德国猪肘不太可能是造成中国天津新疫情发生的原因。

农业部在邮件中指出，虽然理论上肉联厂或者肉制品加工厂的工人有可能通过打喷嚏、咳嗽或者不洁净的双手污染肉制品，导致新冠病毒附着在肉制品表面。但是这些工厂需要遵守的卫生规则和保护措施可将病原体污染的风险降至最低（这一原则也适用于SARS-CoV-2 ），另外由于冠状病毒在环境中相对较低的稳定性，仅在污染后的短时间内才有可能通过接触感染的方式传播。

中国依旧禁止从德国输入猪、野猪及其产品

今年9月10日， 德国联邦农业部长克勒克纳（Julia Klöckner）证实，根据官方检测机构德国联邦动物卫生研究所分析的结果，在德国勃兰登堡州与波兰接壤地区发现的一头野猪感染了非洲猪瘟。根据德国动物瘟疫信息系统（TSIS）统计的数据，截至目前，德国境内已经发现142例野猪感染非洲猪瘟的案例。

9月11日，中国海关总署及农业农村部公告称，禁止直接或间接从德国输入猪、野猪及其产品，以防止德国非洲猪瘟传入中国。

德国联邦农业部在回复德国之声问询的邮件中表示，目前他们并不掌握有关从不来梅港运抵天津港太平洋码头的德国猪肘的信息。农业部推测这批猪肘应该是在中国的进口禁令颁布前从德国离境的。

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