德军机仅载7人离开喀布尔 塔利班宣布本国人不应离境

（德国之声中文网）A400M运输机可搭载约150名乘客，但在德国军方的首次撤离行动中，该机仅搭载7名德国外交部受保护名单上的人飞离喀布尔，前往乌兹别克斯坦首都塔什干。德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔表示，机场局面混乱、复杂而危险，人非常多，最重要的是，该机得以将士兵带到那里，以便帮助更多需要疏散的人搭乘飞机离开。

基民盟负责外交事务的约翰·瓦德福尔(Johann Wadephul）对德意志电台表示，“我们只能带走那些已经在那里的人。现在把更多人带到机场也是不负责任的，因为根本不确定飞机能否降落。”他说，这次飞行的主要目的是将德国士兵带到喀布尔，以支持美军士兵，为更多飞机在喀布尔起降创造条件。

德国外交部表示，由于局势混乱，不时发生交火，需要疏散的人无法到达机场。此外，A400M运输机只获得了半小时停留时间，而在机场行使安全责任的合作伙伴也不允许那些在机场民用部分停留的人员进入军机停留地点。德国外交部还称，塔利班已经控制着通往喀布尔机场的通道，从晚上9点起在全国实行宵禁。因此，德国公民离开该国是有风险的。由于当地局势不稳定，联邦政府危机处理小组决定至少将这7人空运出去。联邦外交部无法说明这些人是德国国民还是阿富汗当地工作人员。

德国计划从阿富汗疏散大约1万人，其中包括曾为德国驻阿富汗机构工作的当地工作人员，以及安全受威胁的妇女、人权活动家和非政府组织的其他工作人员。

大约 640 名阿富汗人挤上了在一架从喀布尔飞往卡塔尔的美国空军 C-17 航班。据制造商波音公司称，这架巨大的货机实际上最多可容纳 134 名乘客

绝望的画面

伊斯兰武装分子塔利班占领喀布尔后，喀布尔国际机场一度场面非常混乱，空中交通一度中断。社交媒体上的视频和图片显示，绝望的人们试图登上飞机，他们跑到停机坪上，爬上登机口悬梯，有的还攀爬飞机。英国《泰晤士报》报道，一些阿富汗人为了逃难，不顾一切徒手抓住一架美军运输机。飞机起飞时，两人被飞机轮子碾压致死，三人之后从空中坠落摔死，还有5人在混乱中被踩死。此外，美军还打死两名试图向民众开枪的全副武装的人员。

《纽约时报》写道，“这样的画面让人想起美国从越南的疯狂撤离，是阿富汗在被美国放弃后令人震惊的崩溃的缩影。”该报还写道，“在半岛电视台播出的一段视频中，阿富汗总统卫队负责人与一名塔利班指挥官握手。这位官员说：“我向他们表示欢迎，并向他们表示祝贺。”

阿富汗人施图登上美国运输机

德国公民有望撤离 阿富汗人离境希望渺茫

目前，德国第二架联邦国防军飞机目前正在等待美国人的许可，以飞往喀布尔。第三架用于医疗运输的A400M运输机和一架空客A310 MRTT周一已从下萨克森州的翁斯托夫（Wunstorf）起飞前往塔什干。德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔对德国电视一台表示，可能出现两种情况。第一种情况是，机场只能保持短时间的开放。她说：“为此，我们现在在当地也有强大的部队，并会继续加强。”第二种情况是建立一个真正的空中桥梁。最终将有多达600名士兵提供保障。

然而，对于德国方面今后几天里将更多德国公民和阿富汗当地人员空运出阿富汗的计划，慕尼黑联邦国防大学的政治学家玛萨拉（Carlo Masala）表示，后者可能是困难的，因为塔利班已经宣布，阿富汗人不应离开该国。马萨拉对喀布尔剩余的德国人得以撤离比较乐观。他说，只要美国保证了机场的安全，外国人就可以乘飞机离开。塔利班已同意这一点。美国人已答应在喀布尔再呆两个星期。这可能将是疏散行动持续的时间。不过，玛萨拉指出，无论对德国“空降猎兵”还是仍在喀布尔的德国人来说，情况都可能变得极其危险，如果美国士兵撤离，德国派来的士兵也就几乎无用武之地。目前，当地还有7000名美国人。

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