德军撤离阿富汗两年后 那些当地雇员怎么样了？

（德国之声中文网）2001年9·11恐怖袭击事件后开始派驻阿富汗的国际特派团最终于 2021年8月15日画上句点。在以美国为首的外国军队匆忙撤出后，信奉伊斯兰原教旨主义的塔利班在这一天重新掌权。

在混乱的情况下，德国联邦国防军进行了人员撤离，其中包括在当地军事和民事领域工作多年的德国人和阿富汗人。然而，仍然有许多当地人无法立即获得援助。在一份政府声明中，时任德国总理默克尔承诺提供支持。

默克尔在这份声明中说："我们将继续尽一切努力帮助阿富汗民众离开这个国家，特别是那些和德国一道、为联邦国防军、警察和援助组织效力的当地雇员，那些曾为一个安全、自由、有未来前景的国家而努力的人。"

然而，在这一承诺作出两年后，仍有数千名曾提供支持的前当地雇员、他们的家人和其他弱势人群在等待前往德国。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 塔利班接管了总统府 国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经接管了全国大部分地区。8月15日，塔利班武装占领了位于首都喀布尔的总统府。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 极端伊斯兰主义者宣称要“解决问题” 塔利班发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）说：”阿富汗战争已经结束。我们恳请各国和国际机构和我们坐下来开展对话，以便解决所有尚存的问题。” 他表示，阿富汗很快就会建立新政府。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 塔利班旗帜几乎插满全境 阿富汗全境很多地方已经插上了塔利班的旗帜，这是昆都士市中心的场景。8月初，塔利班几乎不费吹灰之力轻取这一东北重镇，曾令西方国家震惊和不解。德国联邦军曾长期在这里驻防。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 警车成了塔利班的战利品 过去20年里，美国斥资无数，为阿富汗政府军和警察力量提供培训和装备。大批政府军官兵缴械投降后，这些先进装备就成了塔利班的战利品。图为喀布尔机场附近，塔利班武装人员驾驶缴获的警车正在巡逻。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 阿富汗总统加尼已逃亡境外 上图是8月14日阿富汗总统加尼在电视上发表安民告示的画面，而一天之后，据半岛电视台援引总统保镖的消息报道称，加尼总统已经逃往乌兹别克斯坦首都。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 西式广告隐身 听说塔利班已攻入喀布尔，当地一家美容院急忙遮盖橱窗上有性感画面的广告。民众意识到，在推崇伊斯兰极端主义的塔利班管制下，此类图像可能引来麻烦。喀布尔街头几乎已看不到女性的身影。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 大逃亡 成千上百的阿富汗人涌向喀布尔机场，希望能搭乘西方国家的撤侨专机离开。其中有很多人曾为西方驻军、国际机构和发展援助项目工作，担心因此遭到塔利班的报复。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 悲剧性一幕 8月16日，令人难以置信的画面震惊全球：一家美军飞机启动后，很多绝望的阿富汗人在跑道上追跑，甚至爬到飞机底部，最后造成7人死亡。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 撤离：争分夺秒 西方国家加快撤离侨民、机构和需要保护的阿富汗人。美国与塔利班达成的撤离最后期限是8月31日，后者拒绝延长。一旦没有美军的安全保障，其他国家的人员也无法继续留在当地。法国宣布于26日结束撤离行动，德国预计27日起不再执行撤离飞行。 作者: Christian Walz



没有为解救当地雇员做好充分准备

德国内政部长费泽尔（Nancy Faeser）今年6月在联邦议院人权事务委员会上表示，自2022年1月以来， 德国已经接收了约2万名前阿富汗当地工作人员及其家属。这些人之前主要为联邦国防军以及德国发展合作部门工作。

不过，联邦议院阿富汗问题调查委员会上的证词表明，德国在帮助前当地雇员方面仍面临问题。该委员会还希望了解，为什么在塔利班夺回政权后德国似乎没有合适的计划来解救当地雇员。

德国经济合作与发展部（BMZ，简称"德国经合部"）承认，没有为这种情况做好充分准备。此前也曾考虑过在塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、巴基斯坦等邻国安置逃离的阿富汗当地雇员，但这些国家的政府都不愿意接收来自阿富汗的难民。

德国经合部的承诺实现了多少？

塔利班在阿富汗重新掌权以来，仅德国经合部就承诺接收约1.5万名德国发展合作项目的前阿富汗雇员及其家属。经合部的一位女发言人告诉DW，截至今年7月初，其中约11600人已前往德国。

至于剩下的3400人：其中约160人正通过邻国过境。在德国国际合作机构（GIZ）帮助下，德国经合部正在支持这些前当地雇员前往德国，并在过境国为他们提供住宿等支持。

据德国国际合作机构称，撤离工作进展顺利。"我们每时每刻都知道谁可以通过哪条路线离开"，阿富汗和巴基斯坦事务的部门负责人在2023年7月初对调查委员会说，"对于每一个离开的人，我们都有一个安全计划。"

阿富汗撤离人员陆续抵达德国

德国外长启动额外计划

与此同时，塔利班对人权、尤其是妇女和女孩的权利的限制日益加剧。因此，德国政府在外长贝尔博克的倡议下启动了一项新的援助计划。该计划主要针对那些为妇女权益和人权而发声的阿富汗人，以及那些可能因宗教、性取向而成为塔利班攻击目标的人，但前当地雇员也能从中受益。

不过，该计划受到了人权组织"大赦国际"批评，指出只有仍在阿富汗境内的人才能享受这一计划，从伊朗、巴基斯坦等第三国申请就不行。"这会危险地鼓励人们留在阿富汗。"

德国继续向阿富汗提供人道主义援助

尽管数以千计的阿富汗当地雇员人员已经逃离该国，但德国仍在继续为这个国家提供人道主义援助。

德国经合部的一位发言人对DW说，"为能够进一步支持受苦受难的阿富汗人民，必须有来自该国本土的工作人员。例如，德国国际合作机构（GIZ）仍然雇用当地员工。"她表示，自2021年8月起，德国国际合作机构的阿富汗同事主要负责行政、技术和后勤工作，包括评估安全局势。

身在德国 心系阿富汗

经合部表示，民间社会组织也继续在阿富汗开展活动，同时雇用当地工作人员。德国政府正在密切关注威胁程度。这位经合部发言人说："自塔利班掌权以来，德国国际合作机构新招聘的阿富汗雇员不在政治敏感、可能构成特定危险的地区工作。"塔利班掌权以来，德国经合部本身已经不再雇用任何当地员工。

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