德军将派军舰军机赴印太参加多场军演

（德国之声中文网）德国政府去年发布的国家安全战略就明确指出，印太地区对于欧洲非常重要。德国国防部长皮斯托利乌斯(Boris Pistorius)去年在新加坡香格里拉安全对话论坛上也说：“我们不能够忽略印太地区。”现在，德国也将和盟友一道在印太地区加强军事存在。

按照计划，德国海军“巴登符腾堡号”护卫舰以及“美因河畔法兰克福号”补给舰将在5月启航前往北美东海岸，与美国、加拿大举行联合演习，然后穿过巴拿马运河来到太平洋，在夏威夷海域参加为期六周的“环太平洋”军演。随后，两艘军舰还将访问日本，并和印度海军进行联合演习，最终返回欧洲完成环球航行。

德国海军总监卡克(Jan Christian Kaack)表示，此次航行旨在表明“海军是外交与安全政策的灵活工具”。

除了德国海军，德国空军也将与法国、西班牙空军一道，在今年8月派遣总共50架军机前往日本、澳大利亚以及美国夏威夷，其中包括A400M战术运输机、“台风”欧洲战机。德军还首度计划与印度举行联合军演。空军总监格哈茨(Ingo Gerhartz)说：“我们将在印太地区展现出我们的欧洲面孔。”A400M的制造商空客集团则希望此次联合军演能够打动印度军方采购此款运输机。德国防长皮斯托利乌斯也表示，印度成为了欧洲最重要的战略盟友之一，今后将简化印度采购德国以及欧洲军火的程序。

重视对印关系

德国与印度的空中军演计划在印度南部的泰米尔纳德邦举行，这里距离时常发生冲突的中印边境有2000公里之遥。

2021年，德国海军“巴伐利亚号”护卫舰也曾经前往东亚地区，不过其航线尽量避开了南中国海的争议海域，也没有穿越台湾海峡。德方还一度寻求让该舰访问上海等中国港口，但是被北京方面谢绝。目前尚不清楚此次“巴登符腾堡号”和“美因河畔法兰克福号”是否也会寻求造访中国港口。

在接受德国《商报》采访时，柏林科学政治基金会的亚太问题专家施坦策尔(Angela Stanzel)指出，2021年德国军舰航行印太时，亚洲伙伴国家尚不确定柏林是否只是进行象征性的一次性行动，“但现在德国表示出了认真的态度。”她指出，尽管德国正忙于处理欧洲本土也就是乌克兰的危机，但是依然尝试在印太地区增加存在感，“这会对中国人造成一定影响。”施坦策尔认为，西方国家在印太地区的存在感越强，中国就会越收敛，该地区发生军事冲突的风险也越低。

（综合报道）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

