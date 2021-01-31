 德军启动太空指挥部: “并非为了星球大战” | 科技环境 | DW | 14.07.2021

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科技环境

德军启动太空指挥部: “并非为了星球大战”

德国联邦国防军新建太空指挥部，从7月13日开始运作。国防部长卡伦鲍尔强调，此举非为"星球大战"，与太空作战无关，而是旨在从地面出发保护重要卫星。    

Weltraumkommando Bundeswehr

德国防长卡伦鲍尔："对于德国，空间行动永远是防御性行动"

（德国之声中文网）十多年来，COMSATBw-1和COMSATBw-2这两颗德国联邦国防军卫星一直随着地球旋转，在赤道上空3.6万公里高处飞驰，并以此保障德军屏蔽窃听，在全球范围实现保密通信。目前，联邦国防军共运行有6颗此类卫星。

国防部长卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）表示，联邦国防军的侦察能力、导航及武装部队的通信都取决于这些卫星。因此，空间已成为 "一个需确保安全的关键基础设施"。

亦监视空间碎片 

这一使命即刻起由联邦国防军的一个 "太空指挥部 "承担。卡伦鲍尔部长周二（7月13日）在德国西部小镇乌德姆（Uedem）宣布该指挥部正式启动。2020年，她曾在这里主持 "空间态势感知中心"成立仪式。与美国不同，德国没有 "太空部队 "，目前拥有80名男女官兵的 "太空指挥部"隶属空军。

Weltraumkommando Bundeswehr

国防部长卡伦鲍尔在乌德姆

德国国防部长卡伦鲍尔指出，从乌德姆出发，官兵们不仅要监控可能的攻击者，还要监控危险的空间碎片，同时也确保民用卫星的安全。此外她强调："对于德国，空间行动永远是防御性行动"。

忧虑太空军备竞赛

联邦议院左翼党议会党团的国防政策发言人普夫吕格尔（ Tobias Pflüger）对此不以为然。他称，"实际上，这是联邦国防军参与军事利用太空的发令枪。联邦国防军有意在这一新的军事冲突层面扮演角色。"　他批评说，由此，军备将不限于陆、海、空和网络空间，而且还要扩展至浩瀚太空？他强调，左翼党对此坚决反对，"太空指挥部是错误的，是危险的荒唐行为。" 

波恩国际转化中心军备问题专家穆特西勒则在接受DW采访时表示，"现代战争依赖于这些技术。而它们有某种脆弱性，因为，相关卫星容易受到干扰甚至被击毁。" 

Dr. Max Mutschler

研究太空军备控制问题的波恩国际转化中心（BICC）的穆特西勒（Max Mutschler）博士

激光、导弹及频率干扰

穆特西勒指出，一旦人们得出结论，必须具备在太空中保护自己的能力，便就成为问题：可能很快出现一场争夺太空优势的竞赛，"因为，如果你先行一步，说我们必须首先武装太空，那就会导致形成出现危险的军备螺旋。" 他强调，这一太空军备竞赛的危险真实存在。

早在1985年，美国就曾击落一颗废弃卫星。2007年，中国显示自己也有此能力。根据美国国防情报局（DIA）的报告，莫斯科和北京均在研究能摧毁卫星的新武器，不仅通过导弹射击，还通过激光或干扰，即频率干扰。

空间管制上存在监管空白

穆特西勒博士认为，与其扩展太空军事能力，不如推进军备控制。就此，他指出，到目前为止，只是禁止在太空布置大规模杀伤性武器是通过条约商定的，除此之外，便是监管空白，一个真空地带，而到目前为止，所有试图谈判的努力都无果而终，"因此，亟需在这方面采取行动"。

Luftwaffenstandort Kommando Operative Führung Luftstreitkräfte

盯着屏幕：乌德姆的日常情景 

基民盟/基社盟议会党团国防政策发言人奥特（Hennig Otte）也表示，不能排除其它国家也有意军事利用外层空间的可能性，"因此，国际社会应致力于获得相关发展的信息"。那么，他是否也认为，太空军备竞赛即将到来，德国可能被卷入其中？"

在接受德国之声采访时，奥特议员表示，从德国角度看，他不认为有这种危险。他强调，毕竟，德国只从事侦察以及只为保护重要的基础设施--比如COMSATBw-1和COMSATBw-2卫星。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

  • Die Kosmonauten Sigmund Jähn und Valeri Bykowski (picture-alliance/dpa)

    西格蒙德·亚恩 ——进入太空的第一个德国人

    进入太空的第一个德国人

    1978年8月26日，41岁的亚恩和苏联宇航员瓦列里·比克夫斯基（Valeri Bykowski）一起飞往礼炮6号（Saljut 6）空间站。两人在那里生活了7天零20小时。亚恩用光谱仪观察地球并进行了晶体材料试验。

  • Sigmund Jähn, DDR-Kosmonaut | Unterschrift Landungskapsel Kasachstan (picture-alliance/dpa/Tass/Psuhkaryov)

    西格蒙德·亚恩 ——进入太空的第一个德国人

    Holprige Landung

    返回地面时，由于降落伞没有立即打开，太空飞船在落地时受剧烈震动，亚恩也因此背部受伤。此后，背部伤痛一直伴随着他，但他对此却不愿多说。

  • Sigmund Jähn, DDR-Kosmonaut | Ost-Berlin, Parade Kosmonauten (picture-alliance/dpa)

    西格蒙德·亚恩 ——进入太空的第一个德国人

    英雄般的欢迎

    返回后，亚恩在前东德受到了英雄般的欢迎。民众为之欢腾，前东德领导人也借此发出政治信号：不要小瞧我们！在太空飞行领域，前东德当时比西德领先数十年。

  • Sigmund Jähn, DDR-Kosmonaut | mit Gehrke & Krenz 7. Bundeskongress der SDAJ (picture-alliance/Klaus Rose)

    西格蒙德·亚恩 ——进入太空的第一个德国人

    前往西方的使者

    亚恩不仅在前东德成为偶像级人物，社会统一党还派他前往西德，促进双边关系。1982年，亚恩在杜塞尔多夫和西德共产党青年团成员举行了会面。

  • Sigmund Jähn, DDR-Kosmonaut | Kosmonautenzentrum Sigmund Jähn (picture-alliance/dpa/S. Willnow)

    西格蒙德·亚恩 ——进入太空的第一个德国人

    太空飞行依然令人神往

    早在亚恩的太空之旅前,昔日的卡尔马克思城,今天的开姆尼茨就创建了宇航员中心——一个可以让孩子们在这里体验宇航员生活的技术博物馆。该馆建于1964年，最初是为了纪念加加林1961年进入太空。今天，该博物馆以西格蒙德·亚恩命名。

  • Kosmonaut Sigmund Jähn (picture-alliance/dpa/K. Mädler)

    西格蒙德·亚恩 ——进入太空的第一个德国人

    家乡的航天展

    在亚恩太空之旅的次年，其家乡莫根罗特—劳滕克朗茨（Morgenröthe-Rautenkranz）就举办了苏联与民主德国首次航天展，今天，这里常年举办德国航天展。亚恩也不时前来做客。2015年，他在这里发表了演讲并为大家签名。

  • Deutschland Köln Treffen Astro- und Kosmonauten am DLR-Envihab (DW/F. Schmidt)

    西格蒙德·亚恩 ——进入太空的第一个德国人

    珍贵的合影

    这样的机会不同寻常。2013年，所有在世的德国航天员共聚一堂，参加科隆"envihab医学航天中心的落成典礼。从1985年以来，亚恩一直致力于促进宇航员、航天员之间的交流，并参与了世界航天员协会的创立。

  • Sigmund Jähn und Anatoly Solovyev (Vitaliy Kropman)

    西格蒙德·亚恩 ——进入太空的第一个德国人

    热爱艺术

    2013年，亚恩和俄罗斯宇航员阿纳托利•索洛维约夫（Anatoly Solovyev）一起在艾伯斯瓦尔德（Eberswalde）为苏联诗人、歌唱家弗拉基米尔·维索茨基（Vladimir Vysotsky）的浮雕揭幕。维索茨基不仅在俄罗斯深受欢迎，其犀利的语言风格也让他闻名于世。在前苏联时期，他是为数不多的敢于批评社会问题的人。

  • Sigmund Jähn, DDR-Kosmonaut | mit Familie (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    西格蒙德·亚恩 ——进入太空的第一个德国人

    家庭也很重要

    两德统一后，亚恩为宇航员培训倾注了所有热忱，也在莫斯科的卫星城为欧洲航天局以及德国宇航中心担任咨询。退休后，他终于有时间陪陪孙子雅各布了。这张照片拍摄于2007年，如今雅各布已经长成了小伙子。

  • Kosmonaut Sigmund Jähn (picture-alliance/dpa/T. Körbel)

    西格蒙德·亚恩 ——进入太空的第一个德国人

    跨越代际的使者

    直到今天，亚恩仍然在向新一代的宇航员们传授经验，尤其是俄罗斯的宇航经验。2018年，在德国宇航员亚历山大·格斯特（ Alexander Gerst）飞往国际空间站前， 亚恩也参加了相关准备工作。

    作者: Fabian Schmidt


 

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