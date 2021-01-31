德军启动太空指挥部: “并非为了星球大战”

（德国之声中文网）十多年来，COMSATBw-1和COMSATBw-2这两颗德国联邦国防军卫星一直随着地球旋转，在赤道上空3.6万公里高处飞驰，并以此保障德军屏蔽窃听，在全球范围实现保密通信。目前，联邦国防军共运行有6颗此类卫星。

国防部长卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）表示，联邦国防军的侦察能力、导航及武装部队的通信都取决于这些卫星。因此，空间已成为 "一个需确保安全的关键基础设施"。

亦监视空间碎片

这一使命即刻起由联邦国防军的一个 "太空指挥部 "承担。卡伦鲍尔部长周二（7月13日）在德国西部小镇乌德姆（Uedem）宣布该指挥部正式启动。2020年，她曾在这里主持 "空间态势感知中心"成立仪式。与美国不同，德国没有 "太空部队 "，目前拥有80名男女官兵的 "太空指挥部"隶属空军。

国防部长卡伦鲍尔在乌德姆

德国国防部长卡伦鲍尔指出，从乌德姆出发，官兵们不仅要监控可能的攻击者，还要监控危险的空间碎片，同时也确保民用卫星的安全。此外她强调："对于德国，空间行动永远是防御性行动"。

忧虑太空军备竞赛

联邦议院左翼党议会党团的国防政策发言人普夫吕格尔（ Tobias Pflüger）对此不以为然。他称，"实际上，这是联邦国防军参与军事利用太空的发令枪。联邦国防军有意在这一新的军事冲突层面扮演角色。" 他批评说，由此，军备将不限于陆、海、空和网络空间，而且还要扩展至浩瀚太空？他强调，左翼党对此坚决反对，"太空指挥部是错误的，是危险的荒唐行为。"

波恩国际转化中心军备问题专家穆特西勒则在接受DW采访时表示，"现代战争依赖于这些技术。而它们有某种脆弱性，因为，相关卫星容易受到干扰甚至被击毁。"

激光、导弹及频率干扰

穆特西勒指出，一旦人们得出结论，必须具备在太空中保护自己的能力，便就成为问题：可能很快出现一场争夺太空优势的竞赛，"因为，如果你先行一步，说我们必须首先武装太空，那就会导致形成出现危险的军备螺旋。" 他强调，这一太空军备竞赛的危险真实存在。

早在1985年，美国就曾击落一颗废弃卫星。2007年，中国显示自己也有此能力。根据美国国防情报局（DIA）的报告，莫斯科和北京均在研究能摧毁卫星的新武器，不仅通过导弹射击，还通过激光或干扰，即频率干扰。

空间管制上存在监管空白

穆特西勒博士认为，与其扩展太空军事能力，不如推进军备控制。就此，他指出，到目前为止，只是禁止在太空布置大规模杀伤性武器是通过条约商定的，除此之外，便是监管空白，一个真空地带，而到目前为止，所有试图谈判的努力都无果而终，"因此，亟需在这方面采取行动"。

基民盟/基社盟议会党团国防政策发言人奥特（Hennig Otte）也表示，不能排除其它国家也有意军事利用外层空间的可能性，"因此，国际社会应致力于获得相关发展的信息"。那么，他是否也认为，太空军备竞赛即将到来，德国可能被卷入其中？"

在接受德国之声采访时，奥特议员表示，从德国角度看，他不认为有这种危险。他强调，毕竟，德国只从事侦察以及只为保护重要的基础设施--比如COMSATBw-1和COMSATBw-2卫星。

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