德军万里奔赴亚太 是否飞越台海仍存疑

（德国之声中文网）二战后的德国空军还从来没有出过如此的远门：从德国到澳大利亚的直线飞行距离就达1.5万公里。德国空军总监格哈茨中将(Ingo Gerhartz)在编队出发前对媒体表示，赶赴地球另一端参加联合军演是德国联邦国防军空军成立以来的最大规模、最具挑战性的调动。

当地时间8月16日晚间，五架德国空军"台风"战斗机在三架A330MRTT空中加油机的伴飞下降落在此行的第二个经停站新加坡。德国空军立刻对外发布消息称，此时距离编队从德国巴伐利亚州出发仅过去了20小时22分钟，证明了德军有能力在24小时内向亚太地区投送兵力。此外，还有4架A400M运输机也赶赴亚太。

德国《每日镜报》援引空军内部消息人士指出，德国联邦国防军此次飞越两万公里前往澳大利亚参加由17国参加的联合军演，旨在向"中国以及其他国家"发出一个讯号：德国也会帮助地球另一端的"价值观盟友"；不过一名空军高层也向《每日镜报》强调，"仅此而已"。

德国国防部长兰布莱希特(Christine Lambrecht)此前也曾向媒体表示，德国空军此次远程部署，表明德国也在考虑欧洲以外的安全问题。

返程航线尚存疑

在8月18日抵达澳大利亚北部达尔文港后，德国空军230名军人将参加为期三周的"漆黑2022"海空联合军演。值得注意的是，德国、日本和韩国空军是首次全面参与这项由澳大利亚主办、两年一度的演习。

不过，目前抵达亚太地区的德国"台风"战斗机仅有5架。还有一架在经停阿联酋阿布扎比时，出现了液压系统故障。根据德国空军发布的消息，维修人员已经从德国本土赶赴阿联酋，争取让这架战机早日飞赴澳大利亚加入演习。

按照计划，联合军演会在9月9日结束，德国空军编队将在9月26日开始返航。在归国途中，德国空军战机还拟于9月28日-30日期间从新加坡前往韩国、日本进行简短的访问。一星期前，《每日镜报》援引空军高层内部人士消息称，从新加坡往返日韩的途中，德军战斗机编队将飞越台湾海峡，但是将使用"民航航线"且"不会携带任何武器"。不过，到了8月15日，路透社援引德国空军总监格哈茨称，军机编队"没有计划经过台湾海峡"，且"几乎不接触南中国海"。他还特意强调，他不认为此次参加军演会对中国"发出任何威胁信息"。

德国之声旋即向德国空军发函，询问是否变更过可能涉及台海的飞行计划。截至发稿时为止，空军方面仍然表示该问询"尚在处理中"。

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