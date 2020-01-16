德内政部长力挺华为参与德国5G扩建

（德国之声中文网）德国内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）反对排除中国电信设备供应商华参与德国5G移动网络扩建。这位基社盟政治家向《法兰克福汇报》表示："我反对只是因为存在发生什么事情的可能，就从市场上排除某种产品。"

德国内政部长泽霍费尔

泽霍费尔强调："我反对全球范围的、笼统的贸易限制。" 他说，如果排除中国的供应商，德国的网络扩建计划将被推迟多年。

"我认为，如果没有华为参与，我们不可能在短期内完成5G网络的扩建。" 这位内政部长还表示，如有必要，还可以再增加其它的安全网络。他说，在这个问题上他和"联邦总理的看法完全一致。"

华为是全球领先的移动电信网络设备供应商之一。但是最近几个月来，德国一直在讨论是否应排除华为参与德国的5G网络扩建。德国总理默克尔反对实施仅针对华为的特殊规定。但是在她的基民党内，有些人支持让华为远离德国的5G市场，原因是他们担心中国情报机构通过华为的技术从事间谍或者破坏活动。

社民党对联盟党失去耐心

本周就是否允许华为等中国科技公司参与德国5G网络发展，联盟党议会党团本周进行了讨论，但再次无果而终。对于其执政伙伴的犹豫不决，社民党现在已失去耐心。

社民党议会党团中国问题报告员哈克维迪（Metin Hakverdi）向《商报》表示："由于供应商处于起步阶段，我们需要明确的扩建条例"。他表示，联盟党已经讨论了几个月，现在必须要做出决定了。

德国社民党在圣诞节之前就通过了一份为5G扩建制定严格安全条例的文件。如果遵循这些安全条例，就等于将华为排除在外。在社民党看来，华为设备存在安全隐患。而德国联邦情报局和其他西方情报机构确实也警告说，华为受到中国安全机构的影响，在中国制造的5G组件可能会被用于间谍和破坏活动。

但与此同时，德国电信集团等几大网络运营商则仍在积极使用华为设备，因为中国产品的价格比诺基亚、爱立信等其它欧洲供应商的产品要低廉得多。

默克尔：不应将个别公司拒之门外

连月来，联盟党一直在争取统一立场，但迄今仍未能达成共识。周四（1月16日），坚决抵制华为设备的联盟党议员罗特根（NorbertRöttgen）和伯恩施蒂尔（Christoph Bernstiel）等联盟党议员与默克尔总理会谈了两个小时。默克尔总理明确表示，她主要从贸易政策的角度看待华为问题，不认为这关系到国家安全问题。

由此也就清楚地表明，为什么默克尔的评估与社民党及其联盟党议会党团中部分人的看法完全不同。默克尔总理认为，像德国这样的开放国家从国际贸易中受益匪浅，因此不应将个别公司拒之门外，而没有华为技术的网络扩展计划也将受到威胁。

李京慧/王凡（德新社，德国商报）