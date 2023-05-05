德内政部：相信中国在德国仍有两个警侨服务站

（德国之声中文网）德国内政部发言人本周一（5月15日）在一次例行新闻会上说，"安全当局仍然认为，中国在德国有两个所谓的海外警侨服务站。"他说，这些警侨服务站并非有固定地点的办公室，而是"流动设施"，有中国公民和非中国公民代表中国政府执行"公务"。

路透社报道说，中国驻柏林大使馆未立即回应其置评请求。

德国外交部发言人表示，"中方在2月初回复我们说，这些所谓的'服务站'已经关闭。"

去年9月，总部设在西班牙的海外人权组织"保护卫士"(Safeguard Defenders)发表《海外110：不受控的中国跨国犯罪打击》报告，称中国一些省份省的公安部门在五大洲的21个国家设立了54个"警侨服务站"，其中包括在德国的法兰克福。报告说，这些海外服务站在"劝返"海外犯罪嫌疑人中发挥了直接作用；中国警方称在2021年4月至2022年7月期间，"说服"23万居住在海外的个人"自愿"回到中国。

"保护卫士"认为，中国的这种行动是使用不正规的手段针对海外中国人或是其留在中国的家属，无论目标是异议人士、贪腐官员还是非重点目标的嫌疑人，都破坏了正当的法律程序和嫌疑人的基本权利，同时也规避了官方的双边警务与司法合作，违反了国际法规，也让中共当局之手能够伸出中国国界。

德国政府去年11月称正在同中国大使馆交涉

去年11月，柏林方面呼吁北京关闭在德国境内的警侨服务站。德国政府在回复无党派议员库塔尔（Joana Cotar）的相关问询时表示："根据德国政府掌握的信息，在德国设有两个所谓的警侨服务站。"回复中还说，所谓的警侨服务站通常由来自中国传统移民省份的私人负责，而中国官方在德国领土上绝对没有执法权，德国政府正在同中国大使馆进行交涉。

对于中国设立海外警务站的指控，中国方面一律予以驳斥。时任中国外交部发言人的赵立坚去年11月2日在例行记者会上说，这些机构不是"警察站"或"警察服务中心"，他们从事的活动是协助当地有需要的中国公民在线办理中国驾驶证期满换证体检服务。有关活动由热心侨团提供场所，志愿服务人员均是当地热心侨胞，不是中国警务人员。

去年12月5日，"保护卫士"组织更新相关调查数据，将统计到的中国"海外警侨服务站"的数量增加到102个，新增48个；分布的国家也从21个增加到53个国家。

(路透社等）

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