德内政部：没有正式停止遣返维吾尔人

（德国之声中文网）《南德意志报》等近日报道称，德国联邦内政部在答复绿党议员时称，将停止向中国遣返维吾尔族难民。对于该消息，德国内政部周五（8月24日）做出了解释。

据天主教通讯社报道，德国内政部发言人周五（8月24日）表示，内政部发给下属单位联邦移民与难民署的文件是"一个避免遣返的决策辅助"，该决策辅助的依据是德国外交部对中国境内维吾尔人以及其他穆斯林少数民族境遇的重新评估。

该发言人表示，维吾尔人和其他穆斯林少数民族在中国正面临危险处境。数月以来，德国有关当局都在关注该领域"极端的人权状况"。

今年4月初，一名身处德国的维吾尔难民在其避难申请程序尚未完成的情况下，因德国政府不同部门间的沟通失误而被遣返回中国，此后音讯全无。这被在野党的议员和维权组织批评是德国内政丑闻。

错误遣返事件发生后，德国政府通过外交渠道努力，试图将这名维吾尔难民再接回德国，甚至默克尔5月访华期间也提起此事。但是德国外交部表示，中方没有就此作出任何回应。该难民的律师猜测，当事人现在很可能已经被中国当局羁押。

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近年来，新疆地区频频发生暴力袭击事件，中国当局也随之加强了对维吾尔族等信奉伊斯兰教的少数族群的管控。

"人权捍卫者"组织(CHRD)7月底发布报告称，中国当局2017年在新疆以刑事罪名拘捕了22.8万余人，同比大增了7.3倍。而在新疆的逮捕人数相当于中国全国拘捕总人数的21%（而新疆的人口只占中国人口的1.5%）。

8月初，联合国消除种族歧视委员会的多名委员指控中国当局在新疆地区设立"再教育营"，将约100万维吾尔人送入其中。中国方面则全面否认这一说法，称包括维吾尔族在内的新疆公民"平等享受广泛自由和权利"。

中国官方一直表示，新疆地区存在"三股势力"需要予以根除，即分离主义、宗教极端主义、恐怖主义势力。与此同时，新疆作为连接中亚、欧洲的陆路的交通枢纽，其治安被视为重中之重，当地的安保措施十分严密。

王凡/李鱼（德国天主教通讯社等）