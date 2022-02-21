德克萨斯男子供认仇恨犯罪 曾大喊“滚出美国”

（德国之声中文网）据美联社报道，德克萨斯州一名男子周三承认犯下仇恨犯罪。2020年3月，他曾持刀在商店袭击一个亚裔家庭。

根据美国司法部的一份相关文件，现年21岁的何塞·戈麦斯三世（Jose Gomez III）对于自己犯下三项仇恨犯罪供认不讳。他面临的最高刑期是终身监禁，并处罚款25万美元。

根据法院文书，戈麦斯3月14日在米德兰（Midland ）的一家山姆会员店（Sam's Club）门口尾随Bawi Cung一家人进入商店，后来又从店铺货架上拿走一把刀进行袭击。

戈麦斯表示，他认为中国要为新冠疫情大流行负责，并且当时以为这个亚裔家庭来中国。其实Bawi Cung一家是越南后裔。他说，他将这个家庭视为"威胁"，因为他们来自于"将这种疾病传播到全世界的国家"。

2021年美国多个城市举行集会抗议针对亚裔的种族主义

Bawi Cung的脸部被刀划伤，他6岁的儿子在距离右眼仅有几毫米处直到后脑部位也被刀砍伤，导致右耳裂开。而试图制止他行凶的山姆会员店员工欧文（Zach Owen）腿部被刺伤，右手掌被砍伤。

在被店员按倒在地下的时候，戈麦斯冲着这家人大喊："滚出美国！"

受害者Bawi Cung去年在接受美联社采访时表示，在遇袭之后，他每次去超市买东西都会不安地四处张望。他的儿子因为受伤后遗症导致一侧眉毛部位无法动弹，而且一直害怕单独入睡。他表示，如果当时不是店员欧文出手相救，后果恐怕不堪设想。

"也许我会杀了他。或许他会杀掉我全家。我不知道"，这位越南裔男子表示，"上帝保护了我们一家。是上帝派欧文来的，他在正确的时间出现，保护了我的家人。"

观看视频 03:33 美国亚裔仇视犯罪激增

（美联社）

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