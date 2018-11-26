德伦理学家：基因编辑造人是对科学精神的蔑视

（德国之声中文网）中国诞生首例基因编辑婴儿的报道传出后，神学家、德国伦理理事会主席彼得·达布洛克（Peter Dabroc）表示，这一行为是对科学的侮辱，是"不负责任的人类试验。"

达布洛克周一（11月26日）在埃朗根表示："如果有关报道得到验证，即借助CRISPR基因剪切手段诞生了一名转基因婴儿，那么这对科学界来说，无疑是一场巨大的灾难。""明天全球科学峰会将在香港召开，议题之一就是如何以负责任的态度进行人类基因编辑。而就在此前一天公布了这样一个试验结果，只能说这是对负责科学态度的一种蔑视。"

达布洛克呼吁，政界必须尽快关注这一话题。"鉴于中国所出现的发展势头，有必要考虑建立起类似于国际原子能机构那样的监管机构的可能性。"

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达布洛克对天主教福音通讯社表示，目前绝大多数观点都认为，对人类发育过程的基础科研水准远远不能满足实际运用的要求。这位伦理学教授表示："对人类进行转基因的副作用和后续反应，目前既无法预见，更不能进行控制。人类必须对这一技术拥有发言权，毕竟这是对人类生物学基础的干预。"对人类的发育过程进行干预，不仅涉及到某一个个体，而且涉及整个人类子孙后代。

达扬/凝炼（德新社）