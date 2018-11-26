 德伦理学家：基因编辑造人是对科学精神的蔑视 | 科技环境 | DW | 26.11.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

科技环境

德伦理学家：基因编辑造人是对科学精神的蔑视

中国科学家培育出基因编辑婴儿的消息传出后，德国神学家达布洛克表示震惊和谴责。

China Genveränderte Babys (picture-alliance/AP Images/M. Schiefelbein)

中国官媒报道，科学家们修改了一对双胞胎婴儿的基因，孩子出生后能天然抵抗爱滋病

DW.COM

过多卡路里、过多体重 — 久而久之，它们不仅积淀在臀部，而且也反映在遗传因子里。 (22.12.2016)

根据联合国近日公布的最新估计，全球儿童死亡率去年创下新低：540万儿童在五岁前死亡。1990年，这个数字为1260万。 (23.09.2018)

为什么有人这么难戒烟？为什么有人戒烟后又出现反复？法国科学家认为，不是因为缺乏毅力，而是由人的突变基因所决定。 (07.10.2018)

（德国之声中文网）中国诞生首例基因编辑婴儿的报道传出后，神学家、德国伦理理事会主席彼得·达布洛克（Peter Dabroc）表示，这一行为是对科学的侮辱，是"不负责任的人类试验。"

达布洛克周一（11月26日）在埃朗根表示："如果有关报道得到验证，即借助CRISPR基因剪切手段诞生了一名转基因婴儿，那么这对科学界来说，无疑是一场巨大的灾难。""明天全球科学峰会将在香港召开，议题之一就是如何以负责任的态度进行人类基因编辑。而就在此前一天公布了这样一个试验结果，只能说这是对负责科学态度的一种蔑视。"

达布洛克呼吁，政界必须尽快关注这一话题。"鉴于中国所出现的发展势头，有必要考虑建立起类似于国际原子能机构那样的监管机构的可能性。"

观看视频 02:11
直播
02:11 分钟

有“犯罪基因”这种东西吗？

达布洛克对天主教福音通讯社表示，目前绝大多数观点都认为，对人类发育过程的基础科研水准远远不能满足实际运用的要求。这位伦理学教授表示："对人类进行转基因的副作用和后续反应，目前既无法预见，更不能进行控制。人类必须对这一技术拥有发言权，毕竟这是对人类生物学基础的干预。"对人类的发育过程进行干预，不仅涉及到某一个个体，而且涉及整个人类子孙后代。

 

达扬/凝炼（德新社）

相关音频视频

有“犯罪基因”这种东西吗？  

相关内容

China Genveränderte Babys

首例基因编辑婴儿在中国诞生 引发伦理争议 26.11.2018

一位中国科学家公布他促成世界首例基因编辑婴儿--一对双胞胎女孩的诞生。如果属实，这将是科学和伦理领域的一次意义重大的飞跃。很多主流科学家认为这项试验太不安全，有些科学家表示谴责。

Kinderimpfungen in China

泽林视点：深入骨髓的不信任 02.08.2018

据报，有数十万中国儿童被注射了无效疫苗。德国之声专栏作者Frank Sieren认为，中国国内的药品和食品丑闻要比特朗普的贸易战更具爆炸力。

Tung Chung, Hong Kong

大桥开通 大批旅客“攻陷”东涌 13.11.2018

动用千亿元兴建的港珠澳大桥开通后，争议声不但未能平息，还持续发酵。大批中国大陆游客涌入大桥口岸市镇东涌，使昔日宁静的新市镇人声鼎沸，部分居民苦不堪言，以“沦陷”形容东涌。

广告

经济纵横

Deutschland Augsburg Till Reuter, Vorstandsvorsitzender der KUKA AG (picture-alliance/dpa/K. J. Hildenbrand)

与中国老板合不来？库卡总裁辞职

两年前，中国家电企业美的集团收购德国机器人制造商库卡，在德国引起包括政界在内的关注和争议。如今库卡董事会德方主席提前辞职，原因何在？ 

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 