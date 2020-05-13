德企赴华包机延迟 商会称需求量很高

(德国之声中文网) 原定于5月25日起飞的首趟德企高管赴华包机将推迟至6月3日。负责协调包机事宜的驻华德国商会(AHK China)透露，主要原因是“全新的审批流程”造成了许多“行政方面的困难”，许多乘客无法在5月25日前得到前往中国的签证。

德国商会驻京首席代表晏思(Jens Hildebrandt)对德国之声表示，按照德中双方约定的既定计划，中方将为在华德企的员工开辟“快速入境通道”，从而在两国疫情皆趋稳的背景下，让这些员工能够返回中国投入复工复产；而现在出现数天的延迟则是因为牵涉到两国外交部以及地方防疫当局的流程“对德中各方都是全新的”。

今年3月28日，中国因疫情关系宣布暂停外国人入境，此举令在华德国企业陷入困境。德方专家无法前往在华项目现场，经管人员无法重返工作岗位，更有一些家庭被分隔中德两地。不过，该通告也对外国高管人员“留有余地”，规定“来华从事必要商务及科研活动的外国人可以提出签证申请。”不过，这类签证需要个案申请并等候审批，费时费力。即使获批签证，也要在入境中国后，接受历时14天的隔离。

在华德企“订单数量非常多”

据德国《商报》等媒体报道，今年五月初，中国政府就向德国、法国和英国发出信号，愿意就简化这些国家经管人员入境中国问题展开磋商。而五月开始，中国已和韩国开启了“快速入境”程序。

晏思对德国之声介绍说，越来越多的在华德企正在复工复产，而且许多公司收获的订单数“出乎意料的多”，因此亟需德国员工尽快返厂。“比如，许多机器需要维护，研发项目需要推进。”他透露，根据德国商会对两千多家企业的问卷调查，还有几千人对包机有需求。“尽管疫情全球大流行依然让许多德国企业感到不安，但是这并不意味着对中国市场失去信心。”

晏思进一步指出，随着中国以及德国的疫情逐步趋稳，在华德企的担忧又重新转回到了以往的问题上，比如中国的经济体制改革、不够公平的市场准入机制等。

每张机票卖2500欧元

目前，由德国商会出面组织的包机已经确定了两班，其中一班由法兰克福飞往上海，日期已由原定的5月25日改为6月3日；另一班由法兰克福飞往天津，预计5月29日成行。

晏思希望，这两班包机能够成为样板，为其他欧盟国家公民飞赴中国返厂复产提供一条指引。

出于防疫需要，包机上的乘客应尽量保持安全距离，因此每班包机只能运载大约200名乘客。据德广联掌握的信息，德国商会向每名乘客收取高达2500欧元的费用。包机航班将由汉莎航空承运。此前，汉莎曾以包机形式接回大量因疫情滞留海外的德国公民。

包机乘客登机前还必须要提交一份未超过48小时的新冠病毒阴性检测报告；在上海落地后，只需前往上海官方指定的酒店接受48小时就地隔离，期间再接受一次病毒检测、一次抗体检测，比中国当局此前对境外人员入境检疫隔离要求简单了许多。不过，晏思向德国之声表示，上海以外的目的地，根据地方当局的规定，隔离时长会有些不同。“现在看来，很有可能所有入境德企员工还是要在抵达后接受14天的隔离措施。至于是集中隔离还是居家隔离，则取决于地方当局的具体决定。”