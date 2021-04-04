 德企对外投资热情骤降 呈10年来最低水平 | 经济纵横 | DW | 04.04.2021

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经济纵横

德企对外投资热情骤降 呈10年来最低水平

鉴于销售不景气、出行限制及经济复苏乏力，德国企业对外投资热情锐减。据德国工商大会（DIHK）调查，目前，只有43%的企业计划海外投资，为10年最低。 

Gehaltsreport 2018

（德国之声中文网）德国工商大会的调查报告指出，企业的发展不仅受到了新冠危机的影响，而且也受到关税和不断增加的保护主义的阻碍。不过，自新冠大流行瘟疫爆发以来，医药行业海外生意兴旺。

根据该报告提供的数据，德国制造业企业的对外投资总量自2017年起走低，但新近在个别市场的投资量上升，其中主要是非洲、中东、北美和中国。除欧元区外，中、美、瑞士和挪威是对德企最具吸引力的市场。报告指出，企业本喜接近本土的稳定供应链；中美两国之所以均受青睐，分别是因其日益增长的消费能力和可靠的经济政策。 

这一对2000多家制造业企业所做的调查结果显示，出于成本考虑到国外投资的企业增多，说明国内市场成本压力增大。尤其是在纺织、车辆制造、金属制品、电子技术，以及前沿技术领域，这一因素正扮演越来越重要角色。

除纺织业外，目前，对海外投资热情不旺的还有机械制造业。近四分之一企业甚至有意减少海外投资。医药行业的情况则大相径庭。新冠大流行瘟疫期间，该行业大举扩展国外业务。与此同时，汽车制造商们亦计划增加海外投资。

凝炼/洪沙  （德新社）

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