（德国之声中文网）德国经济研究所周三表示："2022年德国企业对华投资高达115亿欧元，是迄今为止的最高纪录。"改研究所指出，德国经济过度依赖中国的风险正在增高。

根据德国联邦银行提供的数据，2020年，德国企业对华投资仅为21亿欧元，而2021年投资额就已暴涨至大约100亿欧元。德国经济研究所表示："受疫情严重冲击之后，中国为德国企业铺上了红地毯，而中国的招商努力显然也很有成效。"

德国经济研究所称："中国政府显然想要弥补严苛清零政策和封控措施所造成的损失，而对德国企业的高管们来说，中国作为销售市场的发展前景又极具吸引力。"德国经济研究所认为，这是一个非常危险的发展趋势，将会进一步加深德国对中国的经济依赖。这种依赖也表现在贸易领域。

同2019年相比，德中贸易逆差增加了大约六倍。中国对德出口不断飙升，而德国对华出口则几乎原地踏步。贸易逆差已高达840亿欧元。"德中贸易已经出现了单向的发展趋势"。

德国经济研究所外贸问题专家马蒂斯（ Jürgen Matthes）认为，这样的发展趋势非常令人担忧："德国企业不应被红地毯和美好的承诺所迷惑。"他认为，中国已经发出了中短期内武力吞并台湾的威胁，"一旦台海发生战争，德国经济将陷入巨大的危机。"

德国经济研究所：如果企业不作为，政府应采取措施

马蒂斯表示，减少对中国的经济依赖已经成为德国的当务之急，有些企业已经采取了相应的行动。"如果统计数据不呈现好转势头，那么政府就应当采取行动。"

2022年，就进出口总额而言，中国已连续第七年成为德国最重要的贸易伙伴。乌克兰战争以及对俄罗斯实施制裁之后，德国政府表示也将会减少对中国的经济依赖。

尽管德国政界在对华投资问题上持保留态度，以及中国防疫措施一度造成供应链紧张，但很多德国企业并不愿放弃中国业务。德国材料经济、采购及物流联合会前不久发布的一项报告称："目前，大多数德国企业都未将撤出中国市场提上议事日程。"报告指出，为现有中国业务寻找替代方案，是一件复杂而耗费财力的事情。

（商报，经济周刊）

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