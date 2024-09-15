德企中国员工赴德签证要等3个月 商会联署要求提速

在中国的德国企业向政府抱怨称，其员工到德国出差，办签证手续繁复，时间过长。尤其在上海，往往要等上几个月。德企希望德国外交部提高工作效率。

（德国之声中文网）300家在中国的德国企业联名致信德国外交部长贝尔博克（Annalena Baerbock），抱怨德国有关部门签证程序拖沓，给这些公司的中国员工赴德工作造成困难。

据路透社报道， 在这封以德国外贸商会大中华区名义发出的信中，联署企业表示，在德国对中国员工进行培训以及共同实施项目，对企业的成功至关重要。

相关企业表示，德国公司的中国员工无法及时顺利取得赴德签证的情况仍然存在，令其忧虑。德企认为，申请签证所需时间过长，手续也比以前更加繁复。

德国外交部周六（9月14日）在对此的回复中表示，将努力加快办理签证，"尽可能缩短等待时间"。

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快速通道哪儿去了？

外贸商会在信中以上海地区为例说，中国雇员在这里申请赴德签证所需的时间目前大约是3个月。联署企业要求恢复从前对德企员工的快速签证程序，这一程序在新冠疫情期间被取消。目前的状况是，德国使馆不定期在网上发布预约日期，往往几分钟内就被一抢而光。而且第三方预约平台使用不方便，经常出现故障。

"中国业务的成功对企业整体的成功至关重要"，信中说，这不仅关乎生意的成败，而且事关企业创新的进展。今年的会员问卷显示，"在华德企面对本地企业特殊的竞争压力"，而更快调适产品和商业模式以适应中国市场极为关键，因此，需要加强德国总部与中国分支之间的交流。

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德企对中国热情不减

德国外交部回应路透社的询问时表示，理解经济界对德中人员交流的需求和重视，签证的办理时间长短不一。过去一年，自中国前往申根国家的商务签证，在驻中国各使领馆办理的时间差别较大，但总体来看有加速的空间。

上海总领馆受理的签证申请确实明显多于他地方，三分之二的在华德企在这里设有公司或机构。外交部表示，鉴于目前的情况，已经采取了行政组织上的措施，包括增加领事工作人员、优化工作流程等，以提高办事效率。

德国联邦统计局的数据显示，2023年中国仍是德国最大的贸易伙伴，双边贸易额达到2545亿欧元。而本届德国政府推出的以"去风险"为核心的中国战略，则建议企业避免对中国市场和供应链产生过大的依赖性。尽管如此，在中国的外商直接投资整体下降的趋势下，德国企业在华投资不减反增。

（路透社）

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