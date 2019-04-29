 德仁天皇登基 日本迎接令和時代 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.05.2019

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时政风云

德仁天皇登基 日本迎接令和時代

5月1日午夜零时，日本正式迈入令和纪元的第一天。新天皇德仁正式成为日本的第126任天皇，并举行了登基仪式。

Thronwechsel Japan - Kronprinz Naruhito (picture-alliance/dpa/c. Ena)

59岁的德仁成为日本的第126任天皇，开启「令和」时代

(德国之声中文网)登基仪式中，「剑玺等继承之仪」和「即位后朝见之仪」分别在当地时间上午10时30分、11时10分先后举行。

「剑玺等继承之仪」是新皇登基当天最重要的仪式。 仅开放皇室成年男性以及三权首长与内阁官员参与，包括雅子王妃等王室成员均不得参与。 仪式上，新日皇德仁在皇居的「松之间」继承「三神器」中的剑与勾玉，以及国家之印「国玺」与作为日皇之印的「御玺」等物。

「三神器」分别是「天丛云剑」、「八尺琼勾玉」和「八咫镜」，是日本传统中非常重视的物品，不但是神道仪式的重要部分，也是天皇正统的象征，这三样神器因为太过重要，所以在仪式中也不会使用神器的真品，而是使用复制品。 而且就算是复制品，也不会公开亮相。

首相安倍晋三内阁中唯一女性阁员、地方创生担当大臣片山五月，则成了日本宪政史上首位出席这项仪式的女性。

Naruhito wird neuer Kaiser Japans (Reuters)

「剑玺等继承之仪」上，德仁天皇接受象征皇权的剑与玉玺

「剑玺等继承之仪」结束后，「即位后朝见之仪」于11时10分举行。 这是德仁与雅子首次以新天皇与新皇后的身分会见首相等国民代表的仪式。 德仁在仪式上首次以天皇身分发表讲话，安倍也会代表国民问候德仁。

延伸阅读: 日本告别「平成」迎向「令和」时代

日本媒体朝日新闻报导，天皇退位之后将成为「上皇」，皇后则成为「上皇后」，退出一切政治活动。 另外，现年53歳的秋筱宫殿下、12歳的悠仁王子，以及83歳的常陆宫殿下等3人，将拥有皇位继承资格。

日本皇室被称为世界上最古老的皇族，具有长达2600年的悠久历史。 然而虽然根据日本宪法，日本天皇是「日本国及日本国民整体的象征」，日本天皇却不具有政治实权。

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