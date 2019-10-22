德仁天皇完成“即位之礼”全部仪式

（德国之声中文网）本周日（11月10日），德仁天皇夫妇参加"祝贺御列之仪"巡游，沿途聚集了很多为祝福而来的民众。目前德仁天皇夫妇仍居住在赤坂御所。皇宫修缮结束后，二人将从赤坂御所迁入。

大量民众站在巡游路线街道两旁，挥舞着日本国旗表达祝福之情。天皇夫妇微笑着向人群挥手。据报道，天皇夫妇乘坐的敞篷车是丰田公司打造的混合动力系统。

巡游原本计划于10月22日"即位礼正殿之仪"之后举行，但是由于台风"海贝思"在日本造成重大灾害影响，因此巡游推迟举行。这一次的巡游由50辆黑色轿车和摩托车队组成，长达400米。东京都方面调遣了约2.6万警力维护安全和秩序。

周六晚间，东京皇居广场前还举行了庆祝德仁天皇即位的"国民庆典"。包括日本国会议员、各界名流以及普通国民在内共约三万人参加了这一庆典。

日本首相安倍晋三发表了祝贺讲话。日本人气偶像组合"岚"演唱了庆祝天皇即位的歌曲。

日本天皇德仁即位大典 日本德仁天皇正式登基 10月22日，日本德仁天皇向国内外宣告即位的“即位礼正殿之仪”在皇宫宫殿举行。日本共同社报道称，天皇登上宝座“高御座”，发言称“立誓在始终祈愿国民幸福和世界和平，贴近国民的同时，遵循《宪法》，作为日本国与日本国民统合的象征履行职责”。

日本天皇德仁即位大典 庆典上的皇后 身穿传统服饰“十二单”的皇后站在“御帐台”。

日本天皇德仁即位大典 正殿之仪在“松之间”举行 日本媒体描述庆典场面时说，“天皇身穿传统装束‘黄栌染袍’，站上源自天孙降临神话的高御座，侍从将被视为皇位象征的‘三种神器’中的剑和玺（勾玉）与国印‘国玺’和天皇印‘御玺’一起放上去”。

日本天皇德仁即位大典 首相安倍献上贺词 在庆典仪式上，日本首相安倍晋三献上贺词，带领列席的官员一起向德仁天皇三呼“万岁”。

日本天皇德仁即位大典 21响礼炮 日本自卫队在东京皇居外苑的北之丸公园鸣放21响礼炮，庆祝新天皇登基。

日本天皇德仁即位大典 英国查尔斯王子前来参加德仁天皇的登基大典 查尔斯王子是现任英国及其他英联邦王国的王储。他是现任英国君主伊丽莎白二世和王夫爱丁堡公爵菲利普亲王的长子，因此他排在英国王位继承序列的首位。他是英国历史上在位时间最长的王储，自1952年至今。

日本天皇德仁即位大典 中国国家副主席王岐山到场 中国国家副主席王岐山作为国家主席习近平的特使出席德仁天皇即位庆典。日本共同社报道称，当日，王岐山还与前首相福田康夫在东京都内的酒店举行了会谈，就促进日中两国交流很重要达成了共识。此前有媒体报道说，王岐山出席日本天皇登基典礼是为中日首脑互访铺路。

日本天皇德仁即位大典 瑞典王室出席典礼 瑞典国王卡尔十六世·古斯塔夫和女儿维多利亚公主出席德仁天皇登基庆典。维多利亚公主是瑞典女王储。

日本天皇德仁即位大典 德国联邦总统施泰因迈尔出席 德国联邦总统施泰因迈尔出席协夫人Elke Budenbender一同出席庆典。参加庆典的外国宾客人数为400人，来自174个国家。

日本天皇德仁即位大典 最近距离感受登基庆典 不少民众聚集在东京皇居外苑附近向到来的车队招手欢呼。

日本天皇德仁即位大典 号外被一抢而光 《读卖新闻》发行的新天皇登基号外被一抢而光。

日本天皇德仁即位大典 登基庆典实况直播 顾客在日本的大商场里观看电视里正在直播的德仁天皇登基庆典。 作者: 洪沙



德仁天皇今年5月已经继位。"即位礼正殿之仪"在今年10月22日完成。

洪沙/王凡 （德新社、法新社）