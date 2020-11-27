德人权报告：中、俄、土状况恶化

（德国之声中文网）周三（12月2日）内阁批准联邦政府人权报告后，外长马斯表示，不断增多的冲突、逃亡和驱逐令许多人丧失权利。而新冠全球疫情使情况加剧。“压制人民的政府滥用疫情作为掩盖，打压人权捍卫者，使自由媒体噤声。”

马斯总结报告内容说：“过去两年对世界范围内的人权来说是一个困难的时期。”德国政府人权报告自1991年以来每两年发布一次。如今第14次报告涵盖2018年10月-2020年9月。报告中也列出朝鲜、叙利亚、中国、土耳其、俄罗斯、沙特等28个国家的人权状况。

报告在中国的章节中写道：“公民社会原本就已受到的诸多限制进一步加剧。个人权利进一步紧缩。这不单包括言论与媒体自由等公民与政治权利，也包括学术与宗教自由权。一些人权捍卫者受到严厉的处罚。”

报告称，新疆和西藏的人权状况尤其堪忧。特别在新疆，因压制、监控和大规模拘禁而进一步恶化。“有报告称存在针对维吾尔少数族群的强制劳动和国家强制生育控制等。”报告称，相关措施旨在对少数族群的宗教与文化身份进行“汉化”。

报告也提到香港，称特别是2020年6月30日“香港国安法”的引入令人权状况恶化。报告称该法容许中国安全部门对批评性的公民社会、政治反对派和独立媒体采取强硬措施。“一国两制”及2047年前的高度自治以及公民自由权利被架空。

报告提到德国政府的努力，表示在德中人权对话框架下，联邦政府与中国伙伴共同参与法治国家架构的建设。2020年9月8日德中举行第16次人权对话，德方的负责人是人权专员考夫勒（Bärbel Kofler）。

报告还提到2019年12月10日，德法人权奖颁发给李文足等“709”家属。

报告提到李文足获德法人权奖

在有关俄罗斯的章节中，报告称特别是2019年地区选举期间，集会自由权受到限制。一些抗议者被判多年监禁。在有关土耳其的章节中，报告称“批评政府的声音仍面临被检控、被逮捕的危险”。

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