德人权委员会担忧新疆局势和中国宗教群体处境

（德国之声中文网）中国政府针对新疆维吾尔人等穆斯林少数民族、信奉藏传佛教的藏人以及该国基督教徒的行动是试图"让宗教从人们的日常生活中消失、降低宗教的吸引力"，德国"受威胁民族协会"（GfbV）主席、中国问题专家德里乌斯（Ulrich Delius）在联邦议院的听证会上说。他表示，中国领导层试图瓦解一切在其掌控之外的事物。

新疆再教育营的官方名称为"职业技能教育培训中心"。在过去两年，这些营地明显增加，对穆斯林少数民族进行严格监控。中国政府在今年3月发布的《新疆的反恐、去极端化斗争与人权保障》白皮书中，将再教育营称之为有效的预防性反恐措施。但这种大规模的拘禁引发公民社会活动人士以及一些外国政府、国际组织的强烈批评。

在柏林人权委员会的听证会上，世维会主席多里坤·艾沙(Dolkun Isa) 讲述了新疆再教育营的情况。他表示，过去两年间有数百万人曾经或仍在面临再教育营的拘禁，其中主要是维吾尔人。他说，被关押者完全无法通过法律方式维权，也无法与外界取得联系。当局这样做的目的是要将被关押者"彻底同化"，强迫其表明对中国领导层的忠诚。

"将自定义的国家利益凌驾于法律之上"

同样与会的"人权观察"组织德国部主任米切尔斯基（Wenzel Michalski），谈到了新疆在数字化技术支持下的大规模监控问题。该组织在不久前公布了一款中国警方所使用的、让当局在新疆收集到大量信息的移动应用程序（APP）。

米切尔斯基说，凭借这个APP，如果有人的智能手机时常处于关闭状态、给不是自己的车加油或者从他家的后门进屋，警方就会受到通报，这个人就会被看作是可疑的。

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墨卡托中国研究中心(MERICS)的负责人彭轲（Frank N. Pieke）强调，在没有检方起诉的情况下将人关入再教育营，中国当局的这种做法不仅违背基本人权，也违背了中国本国的法律基本原则。他表示，中共领导层在新疆以反恐和打击分裂为理由的做法，是将自己定义的国家利益凌驾于法律之上。

"汉化"战略

前达赖喇嘛驻欧洲特使格桑坚赞（Kelsang Gyaltsen）对西藏的未来也表示担忧，称在达赖喇嘛离世以后，年轻一代藏人可能会诉诸暴力手段。

达赖喇嘛此前曾警告称，藏人不会接受中国政府指定的转世灵童。格桑坚赞在周三的听证会上也表示，北京不顾藏人传统而自己选择达赖喇嘛的继承人，显示了中国无视并且侵害宗教权利，显示了北京希望用自己官方控制的一套来代替西藏原本的文化与传统。

图宾根大学中国中心主任、德国知名汉学家施寒微（Helwig Schmidt-Glintzer）也在会上提及中共针对宗教团体的严厉政策。不过他同时强调，要在历史背景下看待这一发展，称中国在历史上曾经多次感到受到外部世界威胁，例如，苏联在与中国交恶后曾试图将维吾尔人工具化以反对北京。

施寒微表示，中国政府目前正在追求"汉化"的国家战略。现在应该做的是，与中国国内"能从不同角度看待这一问题"的力量进行对话。