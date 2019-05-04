 德人权委员会担忧新疆局势和中国宗教群体处境 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.05.2019

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时政风云

德人权委员会担忧新疆局势和中国宗教群体处境

5月8日，德国议会人权委员会邀请多位人权问题以及中国问题专家，在联邦议院举行了听证会。其讨论重点是目前令人担忧的新疆局势以及中国宗教少数群体的处境。

China Uiguren in Xinjiang (picture-alliance/dpa/N. H. Guan)

（德国之声中文网）中国政府针对新疆维吾尔人等穆斯林少数民族、信奉藏传佛教的藏人以及该国基督教徒的行动是试图"让宗教从人们的日常生活中消失、降低宗教的吸引力"，德国"受威胁民族协会"（GfbV）主席、中国问题专家德里乌斯（Ulrich Delius）在联邦议院的听证会上说。他表示，中国领导层试图瓦解一切在其掌控之外的事物。

新疆再教育营的官方名称为"职业技能教育培训中心"。在过去两年，这些营地明显增加，对穆斯林少数民族进行严格监控。中国政府在今年3月发布的《新疆的反恐、去极端化斗争与人权保障》白皮书中，将再教育营称之为有效的预防性反恐措施。但这种大规模的拘禁引发公民社会活动人士以及一些外国政府、国际组织的强烈批评。

Flagge von China mit Stacheldraht (picture-alliance/dpa/K. Ohlenschläger)

在柏林人权委员会的听证会上，世维会主席多里坤·艾沙(Dolkun Isa) 讲述了新疆再教育营的情况。他表示，过去两年间有数百万人曾经或仍在面临再教育营的拘禁，其中主要是维吾尔人。他说，被关押者完全无法通过法律方式维权，也无法与外界取得联系。当局这样做的目的是要将被关押者"彻底同化"，强迫其表明对中国领导层的忠诚。

"将自定义的国家利益凌驾于法律之上"

同样与会的"人权观察"组织德国部主任米切尔斯基（Wenzel Michalski），谈到了新疆在数字化技术支持下的大规模监控问题。该组织在不久前公布了一款中国警方所使用的、让当局在新疆收集到大量信息的移动应用程序（APP）。

米切尔斯基说，凭借这个APP，如果有人的智能手机时常处于关闭状态、给不是自己的车加油或者从他家的后门进屋，警方就会受到通报，这个人就会被看作是可疑的。

更多阅读--专访：中国监控APP掌握大量信息

墨卡托中国研究中心(MERICS)的负责人彭轲（Frank N. Pieke）强调，在没有检方起诉的情况下将人关入再教育营，中国当局的这种做法不仅违背基本人权，也违背了中国本国的法律基本原则。他表示，中共领导层在新疆以反恐和打击分裂为理由的做法，是将自己定义的国家利益凌驾于法律之上。

Templeton Preis 2012 - Dalai Lama (Imago/ZUMA Press/K. Price)

达赖喇嘛此前警告称，藏人不会接受中国政府指定的转世灵童

"汉化"战略

前达赖喇嘛驻欧洲特使格桑坚赞（Kelsang Gyaltsen）对西藏的未来也表示担忧，称在达赖喇嘛离世以后，年轻一代藏人可能会诉诸暴力手段。

达赖喇嘛此前曾警告称，藏人不会接受中国政府指定的转世灵童。格桑坚赞在周三的听证会上也表示，北京不顾藏人传统而自己选择达赖喇嘛的继承人，显示了中国无视并且侵害宗教权利，显示了北京希望用自己官方控制的一套来代替西藏原本的文化与传统。

图宾根大学中国中心主任、德国知名汉学家施寒微（Helwig Schmidt-Glintzer）也在会上提及中共针对宗教团体的严厉政策。不过他同时强调，要在历史背景下看待这一发展，称中国在历史上曾经多次感到受到外部世界威胁，例如，苏联在与中国交恶后曾试图将维吾尔人工具化以反对北京。

施寒微表示，中国政府目前正在追求"汉化"的国家战略。现在应该做的是，与中国国内"能从不同角度看待这一问题"的力量进行对话。

  • BORTALA CHINA Anti-Terror-Truppen in Xinjiang (Imago/VCG)

    “再教育营”与“新疆模式”

    严密安保

    几年前，新疆暴力袭击事件频发，中国当局因此强化各类安保措施，旨在遏制极端势力、分裂势力。大约在2014年~2016年间，新疆各地开始小规模修建“教育培训中心”，对少数重点人员以及宗教人士进行“集中封闭式培训”。图为新疆双河市的街头巡逻武警。

  • China Xinjiangs Umerziehungszentrum (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

    “再教育营”与“新疆模式”

    迅速扩大

    2016年起，新疆的安保程度大幅提高，当局对民众的权利也进一步限制，包括收缴护照、禁止蓄须，并建立遍布街巷的高科技监控系统。同时，“教育培训中心”也迅速扩建，不再只是针对少数“重点人士”。而各地政府也不再在公开文档中分析、赞扬“教育培训中心”的“成果”。

  • Chen Quanguo (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

    “再教育营”与“新疆模式”

    铁腕治理

    新疆的高压政策，被认为与2016年上任的中共新疆自治区党委书记陈全国有着密切联系。美国一些国会议员已经呼吁对陈全国进行制裁。中国官方则在2018年修订法律，将新疆的“教育培训中心”合法化，并称之为“防患于未然”的“积极维护人权的探索”，“为国际社会反恐做贡献”。

  • China Xinjang Region - Sattelitenfoto Umerziehungslager (picture-alliance/AP Photo/Planet Labs)

    “再教育营”与“新疆模式”

    封闭营区

    这是一幅由PlanetLabs发布的卫星照片，显示新疆阿图什市工业园的一处疑似再教育营，图上标注出了嘹望塔、宿营区、医院、营区围墙等建筑。一些外国学者通过比对卫星图，得出了再教育营正在迅速扩大、增多的结论。

  • China - Dabancheng - Umerziehungslager (Reuters/T. Peter)

    “再教育营”与“新疆模式”

    建筑工地

    路透社记者的这幅照片，拍摄于2018年9月的新疆达坂城。按照官方的说法，这里正在修建的是“语言技能培训中心”。而照片中可以清晰地看到高墙、了望塔等设施。

  • China - Dabancheng - Umerziehungslager (Reuters/T. Peter)

    “再教育营”与“新疆模式”

    廉价劳工

    新疆的“再教育营”还被怀疑强迫拘押人员从事廉价劳动，一些周边企业因此从中牟利。中国官方对此予以否认，而一些西方企业面对压力，已经宣布停止从一些新疆企业处采购商品。图为达坂城一处仍然在修建中的“语言技能培训中心”。

  • China Anwendung von Zwangsarbeit an Muslimischen Gefangenen (Getty Images/AFP/R. Pryanikov)

    “再教育营”与“新疆模式”

    寻亲请愿

    许多被拘押者在海外的亲友，也通过公开“寻亲”的方式，引起国际媒体对新疆“再教育营”的关注。许多被关押的新疆哈萨克族人，都在邻国哈萨克斯坦有亲属。图为今年1月位于阿拉木图的“寻亲请愿”活动。

  • USA Washington D.C. - Verstaltung Exposing China’s Concentration Camps im National Press Club (Campaign for Uyghurs)

    “再教育营”与“新疆模式”

    流亡维吾尔组织批评压制

    流亡维族人组织“维吾尔人运动”3月14日在美国首都华盛顿开始举办“揭露中国集中营”摄影展，展示中国当局对新疆维族的压制。组织负责人阿巴斯(Rushan Abbas，图中绿衣女子)表示，“再教育营”可能已经关押过100万~300万人。


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