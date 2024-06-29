德交通部长访华挨总理批评 勉力自辩

德国交通与数字事务部长维辛访问中国并就数据跨境传输达成一项谅解备忘录后，德国总理肖尔茨对他进行了批评，认为交通部长没有在德国联邦政府中国战略框架下与内阁同僚以及总理进行预先协商。维辛则辩驳称，谅解备忘录并不代表着具体的协议。

（德国之声中文网）据德国《商报》从政府圈内人士处获悉，自民党籍的交通部长维辛(Volker Wissing)因德中数据跨境传输谅解备忘录遭到了绿党执掌的外交部、经济部以及社民党执掌的内政部的批评。德国总理肖尔茨更是公开对此表示不满，指出“事先相互协商是原则问题，可是他没有这么做”。肖尔茨还强调“德国联邦政府制订了中国战略，我们作为政府成员始终应遵从共同基准行动。”

维辛在6月26日于北京和中国国家网信办主任庄荣文签署了这份谅解备忘录，这也是对今年4月德国总理肖尔茨访华期间德中两国就自动驾驶达成合作协议的补充。根据《商报》等德国媒体的报道，最新谅解备忘录的主要受益者将是拥有大量中国业务及中国生产基地的德国车企。德国汽车工业联合会(VDA)就对此予以赞扬，指出德中数据跨境传输对保持德国汽车业技术领先地位有着至关重要的意义。

德国总理肖尔茨公开表示不满: 事先相互协商是原则问题，可是维辛他没有这么做 图像来源: picture alliance/dpa/AP

交通部的一名发言人也对来自总理以及内阁同僚的批评进行了反驳，他说，交通部“及早”告知了访华行程及目的，谅解备忘录的草案早在5月中旬就已提供给相关方面。这名发言人还指出，谅解备忘录的主要目的是启动两国就数据跨境传输法律问题的对话，并不意味着具体的协议。“建立工作领域对话机制符合德国联邦政府的中国战略。”

发言人还强调，德国经济界对此表示“明确欢迎”，这些拥有大量在华业务的企业希望能够实现德中之间的数据跨境流动并解决相关的法律问题。此前，德国企业难以和中方开展相应的对话。维辛本人此前也在北京表示，要想利用好数据的潜力，就必须确保数据能不受阻碍地流动，而这个过程中必须全面考虑隐私保护以及安全问题。

2022年，中国监管机构开始收紧向境外传输数据的相关规定，拟禁止智能汽车直接向国外传输数据，包括大众这样在中国经营分公司或合作公司的企业，但遭到在华外企以及商会的强烈反对。

但去年9月开始，中国的相关规定开始出现松动迹象。到去年年底，上海开始准许自贸区外国企业在符合相关要求的情况下向境外高速传输数据。之后，中国出台了《促进和规范数据跨境流动规定》，按照新规定，国际贸易中搜集到的数据，如不涉及个人信息或其他“重要信息”，则不再需要申报。

（路透社、法新社等）

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