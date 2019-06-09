德交通部长忧心柏林新机场又无法如期完工

(德国之声中文网）据德新社报道，基社盟籍德国交通部长安德里亚斯·朔伊尔（Andreas Scheuer)在最近致信柏林新机场公司总经理达尔德鲁普（Engelbert Lütke Daldrup）的一封信中表示，5月中旬的监事会会议仍然没有确认柏林机场能否在2020年10月如期竣工。信中具体提到消防系统和电缆的完工情况，并指出，现在距离检验机场技术设备的时间已经非常近，相关的有效性测试定于今夏进行。

朔伊尔表示， 目前的发展状况令人堪忧，他要求机场方最迟在8月的监事会特别会议上给出明确的方案。朔伊尔同时强调，机场如期开张仍具有"最高优先权"。

按照最初的计划，柏林新机场应于2011年竣工。2009年，德国人将新机场命名为威利·勃兰特机场。然而，2010年，最初的规划办公室破产，竣工日期推迟到2012年。到了2012年，包括消防系统在内的一系列重大工程问题又被查出。之后，机场竣工的日期因技术问题不断推迟，项目预算也不断飙升。2017年底，机场公司正式宣布2020年10月为新的开张日期。

新机场公司总经理达尔德鲁普2018年3月曾表示，在投入运营之前，柏林新机场每月将耗费900万到1000万欧元。按照他当时的估计，新机场的总建筑费用将高达50亿欧元，外加7.3亿欧元用于修建防噪音设施。

乐然/苗子（德新社）