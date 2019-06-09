 德交通部长忧心柏林新机场又无法如期完工 | 经济纵横 | DW | 09.06.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

德交通部长忧心柏林新机场又无法如期完工

柏林勃兰登堡新机场从2006年9月奠基到现在已有13个年头，其间多次推迟竣工时间。如今，2020年10月交付使用的计划也几成奢望。德国交通部长朔伊尔在一封信中表示，担心该工程将继续延期。

Deutschland Baustelle Hauptstadtflughafen BER (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

按照最初的计划，这个新机场应在2011年竣工

(德国之声中文网）据德新社报道，基社盟籍德国交通部长安德里亚斯·朔伊尔（Andreas Scheuer)在最近致信柏林新机场公司总经理达尔德鲁普（Engelbert Lütke Daldrup）的一封信中表示，5月中旬的监事会会议仍然没有确认柏林机场能否在2020年10月如期竣工。信中具体提到消防系统和电缆的完工情况，并指出，现在距离检验机场技术设备的时间已经非常近，相关的有效性测试定于今夏进行。

朔伊尔表示， 目前的发展状况令人堪忧，他要求机场方最迟在8月的监事会特别会议上给出明确的方案。朔伊尔同时强调，机场如期开张仍具有"最高优先权"。

按照最初的计划，柏林新机场应于2011年竣工。2009年，德国人将新机场命名为威利·勃兰特机场。然而，2010年，最初的规划办公室破产，竣工日期推迟到2012年。到了2012年，包括消防系统在内的一系列重大工程问题又被查出。之后，机场竣工的日期因技术问题不断推迟，项目预算也不断飙升。2017年底，机场公司正式宣布2020年10月为新的开张日期。

Flughafen Berlin Brandenburg Baustelle Mängel Desaster (picture alliance/dpa)

新国际机场原本是柏林的面子工程，却因施工质量不过关，耗资不断增多，交工多次推延等成了“丢面子”工程

新机场公司总经理达尔德鲁普2018年3月曾表示，在投入运营之前，柏林新机场每月将耗费900万到1000万欧元。按照他当时的估计，新机场的总建筑费用将高达50亿欧元，外加7.3亿欧元用于修建防噪音设施。

乐然/苗子（德新社）

DW.COM

柏林机场竣工又双叒叕延期

早已有迹象显示，德国首都柏林新机场完工将再次推迟。现在传来正式消息：2017年柏林首都新机场也无望完工。从2011年起，该机场启用时间已多次推迟。 (21.01.2017)  

闲话德国：柏林国际机场 – 永恒的建筑工地

飞机并非新发明，机场建设也不是处女地。不过，德国首都柏林似乎难以应对这一挑战。专栏作者张丹红有一个好主意。 (01.10.2017)  

广告
Neisseria gonorrhoeae bacteria illustration Neisseria gonorrhoeae bacteria computer illustration (imago/Science Photo Library)

小心约会软件 每天100万人染上性病

世界卫生组织（WHO）警告说，全世界每天超过100万人染上性病。在一份最新报告中，该组织说应该给“约会软件时代”一个“叫醒电话”。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  