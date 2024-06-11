德乌合资军火企业在乌克兰投入使用

德国军工企业"莱茵金属"在乌克兰境内开办的合资企业投入使用。至此，德制坦克的维修和保养将得以将乌克兰境内完成，这将大大提升乌军的作战效率。

（德国之声中文网）来自基辅的消息称，德国军工企业“莱茵金属”同乌克兰方面开展合作，已在乌克兰境内建起了坦克修理厂和生产车间。乌克兰战略工业部周一在基辅表示，“黄鼠狼步兵战车”的修理厂已经交付使用。战略工业部部长卡米辛（Olexandr Kamyschin）表示：“同莱茵金属共同在乌克兰境内开设生产基地，不仅是乌克兰走上胜利的重要一步，也是自由世界提升军备的重要里程碑。”

乌克兰战略工业部发布的照片上，可以看到身穿防弹衣的莱茵金属总裁帕帕戈尔Armin Papperger 也出现在落成仪式现场。早在去年五月，莱茵金属就同乌克兰军工企业 Ukroboronprom开办了合资企业，用于坦克的修理和保养。

乌克兰战略工业部：德制坦克的维修和保养，今后将可以在乌克兰境内完成。 图像来源: Philipp Schulze/dpa/picture

乌克兰国防部表示，这一工厂投入使用后，德制坦克将可以直接在本地进行修理和保养，这将大大提高乌军的作战效率。乌克兰方面发布的一份声明中称，在德乌共同成立的坦克生产基地上，将由乌克兰专业人员负责生产，而德方则负责技术指导。声明援引莱茵金属总裁帕帕戈尔的话写道：“向乌克兰提供有效和可靠的支持，对我们至关重要。”帕帕戈尔表示，将提高零部件的供货速度。此前，莱茵金属就曾表示，将会在乌克兰境内合作生产特定型号的莱茵金属坦克，并逐渐扩大产量。

莱茵金属去年发布的一份声明中称：“这家德乌合资企业将在乌克兰境内开展保养、组装、生产和研发军用车辆等工作。”乌克兰方面希望，在西方军工企业的帮助下，将乌克兰发展成为世界上领先的军火生产国。

(德新社）

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