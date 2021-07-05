 德中防长视频通话 谈及印太局势、人权议题 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.07.2021

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时政风云

德中防长视频通话 谈及印太局势、人权议题

联邦德国国防部长卡伦鲍尔与中国国防部长魏凤和举行视频会谈。卡伦鲍尔在通话中谈及印太局势、人权议题以及中国境内维吾尔人的处境。

Deutschland Berlin Grundsatzrede Annegret Kramp-Karrenbauer

（德国之声中文网）联邦德国国防部通报，德国防长卡伦鲍尔周二（７月６日）与中国国务委员兼国防部长魏凤和举行了视频会谈。通报称，卡伦鲍尔在会谈中重申了德国对中国在南中国海的领土主张的法律立场。这一立场是，德方认为，2016年7月有关《联合国海洋法公约》（Unclos）仲裁裁决具约束力。根据该裁决，中国的相关海洋主张在法律上基本无效。

根据德国国防部的通报，此次视频会谈还涉及了德国政府有关印太地区的指导方针，以及派遣"巴伐利亚号"护卫舰的计划。通报称，卡伦鲍尔防长强调了这一指导方针的融合性，但同时也表达了她对遵守基于规则的国际秩序的期望，以及中国的责任。通报指出，卡伦鲍尔在会谈中 "还提及了人权问题和中国境内维吾尔人的处境"。

中国国防部网站周二则报道，魏凤和在视频通话中表示，希望德方继续与中方一道，坚持多边主义，携手抵制疫情政治化，反对搞零和博弈，共同维护国际公平正义。

魏凤和认为，双方应加强战略沟通、保持机制性交往、妥善管控分歧，推动两军关系行稳致远。中德都应重视彼此利益和关切，共同维护地区和世界和平稳定。

（德新社、中国国防部网）

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