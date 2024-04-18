德中签署车企合作声明 可望对等数据共享

（德国之声中文网）德国和中国签署了一份联合声明，将在自动驾驶和互联驾驶领域开展合作。德国希望由此使德国汽车制造商能够将数据从中国传输到德国，这对在华外资企业来说是一个有争议的话题。

两国将合作制定共同的标准和规则，以管理企业在开发自动驾驶技术的过程中产生的数据。德国汽车工业协会（VDA）表示，此举将节省开发和生产资源。

该声明发表之际，欧盟和美国正越来越担心中国技术进入欧美市场并在当地收集数据可能带来的安全风险。美国于今年2月对中国汽车进口可能存在的国家安全风险展开调查。

中国对从中国向欧洲传输数据实行严格限制，远远超过欧洲对从欧洲向中国传输数据的规定。包括大众汽车中国区总裁在内的欧洲商界领袖对此表示不满。

中国还加强了对国内数据管理的监管，大多数行业在数据转移到国外之前必须申请许可。

去年，中国当局收紧了汽车行业的数据规定，并提议禁止中国的智能汽车直接将数据传输到国外，迫使它们使用国内的云服务。

然而，由于企业抱怨法律不够明确，以及这些法律可能会给他们的业务带来的繁文缛节和干扰，中国监管机构的立场随后有所软化。

德国发表声明称，该合作将为进一步讨论该主题提供空间，强调尚未达成共识，并主张"在这一领域为德国和欧盟企业带来切实的改善"。

自动驾驶汽车通过激光雷达和传感器收集有关乘客和驾驶员行为以及汽车周围环境的大量数据。汽车还通过与驾驶员手机和其他设备的链接来收集更多驾驶数据。

（路透社）

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