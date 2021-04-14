德中法三国领导人先期举行视频峰会

（德国之声中文网）新华社报道称，中德法三国领导人就合作应对气候变化、中欧关系、抗疫合作以及重大国际和地区问题深入交换意见。

习近平在视频峰会上表示，中国愿就应对气候变化同法德加强合作；应对气候变化是全人类的共同事业，“不应该成为地缘政治的筹码、攻击他国的靶子、贸易壁垒的借口。”

习近平说：“我一直主张构建人类命运共同体，愿就应对气候变化同法德加强合作。我宣布中国将力争于2030年前实现二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和，这意味着中国作为世界上最大的发展中国家，将完成全球最高碳排放强度降幅，用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和。这无疑将是一场硬仗。中方言必行，行必果，我们将碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，全面推行绿色低碳循环经济发展。”

新华社的报道中指出，视频峰会上马克龙表示，法国愿推进法中、欧中经济关系进一步发展，携手帮助非洲实现绿色发展，并就帮助发展中国家减缓债作出共同努力。“疫苗不应成为大国竞争的工具，法方愿同中方就疫苗公平分配加强合作，就伊朗核等地区问题加强协调。”

德国联邦政府公布的新闻稿中确认德中法三国领导人在16日召开德视频峰会中特别就气候保护和生物多样性问题交换了意见。习近平主席重申了中国在2060年前实现二氧化碳中和的目标，德国总理默克尔和法国总统马克龙对此表示欢迎。新闻稿还指出，与会三方领导人还就新冠疫情大流行和全球疫苗供应、经济发展与合作问题，以及一系列国际和地区问题进行了交流。

新华社的报道中称， 默克尔总理在峰会上表示，德法中三国加强合作应对气候变化非常重要。中国宣布国家自主贡献目标既具雄心，也富挑战，对全球应对气候变化非常重要，欧方愿同中方加强政策沟通与对接。中国率先恢复经济增长对世界是好消息。德方重视中国实施“十四五”规划给德中、欧中合作带来的重要机遇，愿同中方深化互惠互利的经贸合作，就数字经济、网络安全等问题加强沟通，对各国企业一视同仁，避免贸易壁垒。希望双方共同努力，推动《欧中投资协定》尽快批准生效。

3月26日， 白宫在一份声明中表示，美国总统拜登已邀请40位世界领导人参加他将于4月22-23日主持的气候变化虚拟峰会。中俄两国领导人也分别受到邀请。

4月15日， 美国气候特使克里抵达上海，与中国同行解振华举行为期两天会谈。有媒体分析认为，克里访华是为了说服中国国家主席习近平出席下周的峰会。不过中国官方尚未证实习近平是否会出席拜登主持德气候变化虚拟峰会。

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