德中新冠疫苗临床试验在华启动

（德国之声中文网）在一份联合声明中，这两家公司称，在获得中国有关当局的许可后，已有72名受试者接种了相关疫苗，进入第一阶段临床试验。

名为BNT162b1的这一潜在疫苗是基于BioNTech公司mRNA技术所开发的4种潜在疫苗之一。编号为BNT162b2的另一潜在疫苗已在BioNTech和美国药业巨头Pfizer主持下于7月27日在全球范围进入第三阶段临床试验。

在中国的第一阶段临床试验共有144名受试者，将在21天内接种两次，年龄在18至55岁之间的受试者将作为第一批参加，其后是年长一些的人。世界各地实验室正竞相研发COVID-19新冠病毒疫苗。迄今，新冠病毒已夺去70多万人的生命，使数百万人生计无着。目前，正在研发的候选疫苗不下200个，大约有24个进入志愿者临床试验阶段。

在全球疫苗研发竞赛中，若干中国公司位于前列。俄罗斯表示，希望能在9月份成为世界上首个大批量生产新冠疫苗的国家。不过，这两个国家的药物将面对比本国监管机构远为严格的西方医药安全标准。

目前，除德美BioNTech/Pfizer提供的候选疫苗外，已进入临床试验最后第三阶段的另两个西方候选疫苗分别来自美国生物技术公司Moderna /美国国家卫生研究所以及牛津大学/英国医药公司AstraZeneca。



凝炼/达扬（德新社，法新社）