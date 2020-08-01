 德中新冠疫苗临床试验在华启动 | 科技环境 | DW | 05.08.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

德中新冠疫苗临床试验在华启动

德国生物技术公司BioNTech和中国复星医药公司周三（8月5日）宣布，它们联手研发的潜在新冠疫苗人体临床试验已在中国启动。

Deutschland Haar | Corona Impfstoff | Testung (picture-alliance/dpa/F. Hoemann)

新冠疫苗领域里，美、中、英、俄、德冲刺最前

DW.COM

俄罗斯卫生部长宣布，该国计划在10月开始大规模接种针对新冠病毒的疫苗。这样的速度也引发人们对莫斯科是否将国家荣誉置于公民健康和安全之上的担心。

7月20日，新冠疫情重灾区 – 巴西开始对一种来自中国的新冠疫苗启动临床试验，大约900名志愿者将接受疫苗接种。

世界各地多个科学团队都在加紧研发新冠疫苗，最终谁能拔得头筹，现在还无法定论。至少有3支研发队伍已经进入了最后的冲刺阶段。

（德国之声中文网）在一份联合声明中，这两家公司称，在获得中国有关当局的许可后，已有72名受试者接种了相关疫苗，进入第一阶段临床试验。

名为BNT162b1的这一潜在疫苗是基于BioNTech公司mRNA技术所开发的4种潜在疫苗之一。编号为BNT162b2的另一潜在疫苗已在BioNTech和美国药业巨头Pfizer主持下于7月27日在全球范围进入第三阶段临床试验。

在中国的第一阶段临床试验共有144名受试者，将在21天内接种两次，年龄在18至55岁之间的受试者将作为第一批参加，其后是年长一些的人。世界各地实验室正竞相研发COVID-19新冠病毒疫苗。迄今，新冠病毒已夺去70多万人的生命，使数百万人生计无着。目前，正在研发的候选疫苗不下200个，大约有24个进入志愿者临床试验阶段。

在全球疫苗研发竞赛中，若干中国公司位于前列。俄罗斯表示，希望能在9月份成为世界上首个大批量生产新冠疫苗的国家。不过，这两个国家的药物将面对比本国监管机构远为严格的西方医药安全标准。

目前，除德美BioNTech/Pfizer提供的候选疫苗外，已进入临床试验最后第三阶段的另两个西方候选疫苗分别来自美国生物技术公司Moderna /美国国家卫生研究所以及牛津大学/英国医药公司AstraZeneca。
 

凝炼/达扬（德新社，法新社）

相关内容

Corona Impfstoff wird gestestet.

美流行病学家福西：中国疫苗不可靠 01.08.2020

虽然几家中国公司在全球疫苗研制的竞赛中处于最前沿，但美国流行病学家发出警告称，中国和俄罗斯研制新冠疫苗并不可靠，并宣称美国在研制疫苗的问题上不会依赖其它国家。

China Corona-Pandemie | Sinopharm

全球新冠疫苗研发或已入冲刺阶段 20.07.2020

世界各地多个科学团队都在加紧研发新冠疫苗，最终谁能拔得头筹，现在还无法定论。至少有3支研发队伍已经进入了最后的冲刺阶段。

Symbolbild | Forschung | Impfstoff | Covid-19

荣誉至上？俄计划10月起大规模接种新冠疫苗 02.08.2020

俄罗斯卫生部长宣布，该国计划在10月开始大规模接种针对新冠病毒的疫苗。这样的速度也引发人们对莫斯科是否将国家荣誉置于公民健康和安全之上的担心。

广告

经济纵横

CHINA-ECONOMY-PMI (CN) (picture-alliance/Xinhua/G. Xulei)

专访：想得好和做得好距离有多远

7月30日中共中央政治局召开会议，判断中国已进入高质量发展阶段。这是中国最高决策层会议首次公开作此判断。在高质量发展阶段中国经济追求的是什么？为此德国之声采访了上海华东理工大学商学院经济学者沈凌。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  