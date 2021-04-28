德中政府磋商：承认分歧强调合作

（德国之声中文网）德国联邦政府官方网站发布消息称，第六轮德中政府磋商4月28日通过视频会议的形式举行。德国总理默克尔和中国总理李克强主持会议，两国政府的各部部长就两国双边合作的广泛议题进行了讨论。

由于默克尔此前已经宣布将在今年秋天德国大选之后卸任总理，所以这也是她任内最后一轮两国政府间磋商。根据政府发言人塞贝特（Steffen Seibert）发表声明表示，双方都强调了在抗击新冠疫情方面开展国际合作的重要性，尤其是在新冠疫苗全球供应、互相进行疫苗认证从而放宽旅行限制等领域。默克尔在会谈中呼吁两国"就疫苗生产进行坦诚和透明的讨论"，并且尽可能地实现双向的疫苗认证，至少也是在世卫组织的框架之下。

除了抗疫、气候保护等国际合作议题之外，默克尔在与李克强的会谈中也提到了人权议题。她表示，在该领域双方还存在意见分歧，并举了香港的情况作为例子。"我希望，德中两国之间的人权对话能够尽快重新启动。"默克尔指出，有些议题还应该由两国的司法部长进行更深入的磋商。

本轮两国政府间磋商会原本应该于去年在北京举行，因疫情的原因推迟到今年，并改为线上举行。中国总理李克强在开场的讲话中也承认，"中德在一些问题上有不同看法，这是客观事实"。他强调，"只要双方尊重彼此核心利益和重大关切，在平等相待、互不干涉内政的基础上进行沟通交流，增信释疑、缩小分歧、聚焦合作，就可以为对话合作进一步顺利开展创造有利条件"。

德新社分析指出，北京所指的"核心利益"包括台湾问题、南中国海主权争议、香港和新疆问题。近期国际上对于维吾尔族群的人权状况和香港民主受压制的关注越来越多，而中国政府将所有相关的批评和指责都一律以"干涉内政"为由加以驳回。

据悉，默克尔总理在会谈中也提到了中欧投资协定，认为

这将是为双方之间建立透明的经济合作、双向市场准入和互惠关系奠定一块基石。去年年末，中国和欧盟高层就这份投资协议达成了共识，德国是欧盟方面的主要推动力。有分析人士认为，中国方面仅仅做出了一些比较模棱两可的承诺。不过，协议尚未最终敲定，而且必须要经过欧盟议会的批准方能生效。

根据德国联邦政府网站的消息，在周三的德中政府磋商会上，双方外长发布了一份联合公告，其中包括多项合作意向声明，领域涉及气候保护、人力资源和社会保障、卫生健康、食品安全、国际发展援助等。

中国和德国之间的政府磋商开始于2011年。该会谈机制旨在加深两国之间在多个领域的合作，主旨是“共同构建创新”。德方由德国外交部负责该磋商会谈的协调准备工作。

（德新社、德国联邦政府官网、中国政府网）

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