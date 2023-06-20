德中政府磋商：不能提问的总理新闻发布会

在德中政府磋商后举行的新闻发布会上，德国总理肖尔茨和中国总理李强均强调了德中两国开展合作和对话的重要性。肖尔茨总理呼吁中国发挥对俄罗斯的影响力，尽快结束俄乌战争。
（德国之声中文网）肖尔茨在政府磋商后举行的新闻发布会上，强调了德中之间开展双边及多边对话的重要性。肖尔茨说："我们双边互相了解的越多，交流越频繁，产生误解的空间也就越小。"
前不久德国政府推出的国家安全战略中，将中国称为"伙伴、竞争者和对手"，但周二整个新闻发布会上，"对手"一词并未出现。德中总理共同出席的新闻发布会上，并没有安排记者提问环节。一般认为，这一安排是应中国方面的要求做出的。
肖尔茨表示，同为二氧化碳排放大国以及气候变化的受害国，德中将在应对气候危机方面开展合作。他谈到了中国的旱灾以及德国阿尔河谷的水灾。他表示，抗击气候变化，需要几代人的共同努力。
肖尔茨表示，除气候保护之外，德国和中国还将推动其他环保领域的合作。为此目的，今年秋季，德中将举行部长级环境论坛。
在谈到俄乌战争时，肖尔茨表示，他呼吁中国承担起联合国安理会常任理事国的责任，并对俄罗斯施加必要的影响力。肖尔茨强调，只有俄罗斯全面撤军，才能实现公正的和平。另外，中国不向俄罗斯出口武器，也是至关重要的一点。肖尔茨说："中国的立场仍然是，发出核威胁、甚至动用核武器是绝不可以接受的。我感谢中国坚持这一立场，这也是我们双方的共同立场。"
新闻发布会后，德国总理肖尔茨发布推文写道：全球问题只能通过共同努力得到解决，帝国主义行径绝不是解决问题的方式，因此我在德中政府磋商中，明确呼吁中国对俄罗斯发挥影响力。
肖尔茨强调，德国并不追求同中国的经济脱钩，但双方经济关系仍面临一系列挑战，一些问题亟待得到改善和解决。其中包括德国在华企业的市场准入问题以及营造公平的竞争环境。肖尔茨最后对李强说到："让我们继续保持对话，以便赢得相互理解，并共同应对全球性的挑战。"
同德国总理肖尔茨相比，中国总理李强的发言非常简短。他表示，中国注重发展中德关系以及中欧关系，也愿意将德中关系提升到新的高度。
他表示，尽管全球经济呈现疲软，但中国经济仍在稳步复苏。中国总理李强说："德中加强在科技、工业和经济领域的合作，对稳定全球经济也将是一个贡献。"
德国总理肖尔茨盛赞德中政府磋商举行的成果时，也有政界人士对德中政府磋商这一机制提出质疑。联邦议院外交委员会主席洛特指出："同中国进行定期政府磋商这一机制是否有未来，值得我们进行审核。因为政府磋商这一机制原本仅限于关系密切的价值观伙伴。"
（德新社，德广联，NTV）
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