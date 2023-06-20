德中政府磋商：不能提问的总理新闻发布会

（德国之声中文网）肖尔茨在政府磋商后举行的新闻发布会上，强调了德中之间开展双边及多边对话的重要性。肖尔茨说："我们双边互相了解的越多，交流越频繁，产生误解的空间也就越小。"

前不久德国政府推出的国家安全战略中，将中国称为"伙伴、竞争者和对手"，但周二整个新闻发布会上，"对手"一词并未出现。德中总理共同出席的新闻发布会上，并没有安排记者提问环节。一般认为，这一安排是应中国方面的要求做出的。

德国公布二战后首部安全战略

共同应对气候危机

肖尔茨表示，同为二氧化碳排放大国以及气候变化的受害国，德中将在应对气候危机方面开展合作。他谈到了中国的旱灾以及德国阿尔河谷的水灾。他表示，抗击气候变化，需要几代人的共同努力。

肖尔茨表示，除气候保护之外，德国和中国还将推动其他环保领域的合作。为此目的，今年秋季，德中将举行部长级环境论坛。

俄乌战争

在谈到俄乌战争时，肖尔茨表示，他呼吁中国承担起联合国安理会常任理事国的责任，并对俄罗斯施加必要的影响力。肖尔茨强调，只有俄罗斯全面撤军，才能实现公正的和平。另外，中国不向俄罗斯出口武器，也是至关重要的一点。肖尔茨说："中国的立场仍然是，发出核威胁、甚至动用核武器是绝不可以接受的。我感谢中国坚持这一立场，这也是我们双方的共同立场。"

新闻发布会后，德国总理肖尔茨发布推文写道：全球问题只能通过共同努力得到解决，帝国主义行径绝不是解决问题的方式，因此我在德中政府磋商中，明确呼吁中国对俄罗斯发挥影响力。

经济脱钩

肖尔茨强调，德国并不追求同中国的经济脱钩，但双方经济关系仍面临一系列挑战，一些问题亟待得到改善和解决。其中包括德国在华企业的市场准入问题以及营造公平的竞争环境。肖尔茨最后对李强说到："让我们继续保持对话，以便赢得相互理解，并共同应对全球性的挑战。"

同德国总理肖尔茨相比，中国总理李强的发言非常简短。他表示，中国注重发展中德关系以及中欧关系，也愿意将德中关系提升到新的高度。

他表示，尽管全球经济呈现疲软，但中国经济仍在稳步复苏。中国总理李强说："德中加强在科技、工业和经济领域的合作，对稳定全球经济也将是一个贡献。"

德国总理肖尔茨盛赞德中政府磋商举行的成果时，也有政界人士对德中政府磋商这一机制提出质疑。联邦议院外交委员会主席洛特指出："同中国进行定期政府磋商这一机制是否有未来，值得我们进行审核。因为政府磋商这一机制原本仅限于关系密切的价值观伙伴。"

（德新社，德广联，NTV）

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