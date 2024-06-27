德中就数据跨境流动设立交流管道

继今年4月同中国签署自动驾驶协议后，德国数字事务部长维辛同中方就数据跨境传输达成一项理解备忘录。

(德国之声中文网)德国数字事务与交通部长维辛（Volker Wissing）周三（6月26日）告知，德中两国就跨境数据传输签署了一份意向书,为实现汽车厂商将数据传输到德国迈出了新的一步。正在中国访问的维辛周三会晤了中国国家互联网信息办公室主任庄荣文。

迄今，在中国运营的外国厂商将数据传输到境外遇到很高的门槛，同时，欧盟和美国对中国科技企业在他们的市场上收集数据带来的潜在安全风险也深感担忧。

今年4月份借德国总理肖尔茨访华之机，德中两国就自动驾驶达成合作协议，现由德国数字事务部长与中国国家网信办主任庄荣文签署的这份谅解备忘录，进一步推进了双方的合作，同时也是对上一个协定的补充。

维辛部长表示，在充分考虑个人隐私和国家安全利益的同时，尽可能让数据自由流动是至关重要的。他说，这份《关于中德数据跨境流动合作的谅解备忘录》为建立对话机制提供了基础。"通过意向声明，我们在两国之间创立了持续的交流管道，并建立对数据政策法律框架的共同理解。"

无人驾驶技术 中美争霸新赛场 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

对跨进数据传输先紧后松动

对数据进行规范和管理势在必行，因为自动驾驶汽车收集海量关于乘客和驾驶员行为以及汽车周围环境的数据。

2022年，中国监管机构开始收紧向境外传输数据的相关规定，拟禁止智能汽车直接向国外传输数据，包括大众这样在中国经营分公司或合作公司的企业，但遭到在华外企以及商会的强烈反对。

但去年9月开始，中国的相关规定开始出现松动迹象。到去年年底，上海开始准许自贸区外国企业在符合相关要求的情况下向境外高速传输数据。之后，中国出台了《促进和规范数据跨境流动规定》，按照新规定，国际贸易中搜集到的数据，如不涉及个人信息或其他"重要信息"，则不再需要申报。

（路透社、China Table等）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。