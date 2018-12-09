德中对话：要数字化还是要价值观

（德国之声中文网）英语中的数字化"digitalisation"一词在国际上很少被使用。从课堂上使用的平板电脑到人工智能，德国人都称之为数字化。而在中国人眼里，数字化指的是从智能手机、机器学习到全球数据库连接网络等方面的广泛应用。

对数字化的不同理解

对数字化问题德国一直存有争议，尽管联邦政府官方网站传递的是完全相反的信息。从网站上看，德国不仅有一个数字内阁、一个数字委员会和一个数字战略，而且不久前还进行了一次数字检查以及召开了一次数字峰会。目前德国正在就通过一项在德国学校中推广数字化教学的计划展开辩论。大规模的网络覆盖工作停滞不前，而且非现金支付的款项目前在德国只占四分之一。

然而在中国，无论是在街头快餐摊上买一碗汤面还是缴纳电费，中国人都会使用手机进行付款。世界上最大的金融技术公司蚂蚁金服（AntFinancial）也来自中国，商汤科技（SenseTime）也是全球市场价值最高的AI创业公司。

扫一下二维码就可付款

联邦总统施泰因迈尔近日在中国的广东省参观一家中国技术公司时，年轻的企业家向联邦总统展示了一部薄如塑料膜的可折叠触摸荧屏。面对中国的这种创新潜力，联邦总统施泰因迈尔就是带着这样的一个他多次重复的问题来到中国："我们处在什么样的社会以及我们如何在这个社会共处？ "

这首先涉及到蚂蚁金服也参与的一个项目。其产品芝麻信用和德国以及美国的一些相关机构一样，旨在为其客户提供信誉调查资料。

社会生活数字化

但中国希望让其公民的金融信用成为一种社会行为：犯罪，教育，社会参与可能会对虚拟分数产生积极或消极影响 - 从而影响实际生活。目前中国正在58个项目中对这一社会信用体系的各个方面进行测试。中国的年轻人可以将其芝麻信用评级上传到百合网交友网站。

施泰因迈尔在广州参观

大学教授戴新对社会信用体系进行了调查之后持怀疑态度。他说："在2020年之前，全中国不会有统一的体系。"他认为政府必须确切地确定该项目中哪些数据应该联网。

戴新教授在北京与联邦总统施泰因迈尔以及德国和中国专家们一起就该体系的风险进行了讨论。在场的中国专家们意识到，德国人在担心这个想法有可能创造一个超级技术监控国。

然而柏林赫尔梯管理学院的施托克曼（Daniela Stockmann）教授认为中国还没有这个技术。讨论中中方人员向施托克曼教授和其他德国专家建议，共同开发人工智能技术的道德基础。这正是德国政府在其人工智能战略中所希望的。施托克曼教授说，对中国人来说其理由很现实："这对研发人员来说更有意义，因为研发人员需要在更多的全球化层面工作"。因此，与社交网络不同是，编程平台在中文网络中并没受到审查。

培养信心和价值观

中国知道，开发新技术就需要有接受新技术的顾客，而且要赢得顾客的信任。这正是中国电信公司华为目前所面临的一个问题。美国，澳大利亚和新西兰禁止华为进入其5G网络，英国情报部门则拒绝为公司的技术和相关的基础设施提供担保。

德国将于2019年开通5G网络，因此关于是否使用华为5G设备的讨论刚刚开始。不过联邦政府的主管部门不打算就此制定安全标准。墨卡托中国研究中心（MERICS）主任皮克（Frank Pieke）说："我们必须迫使华为让我们能够充分获得必要的信息"，"如果他们不这样做，他们就得不到合约。"

德国要想维护其价值观，就必须与欧洲一起坚持原则。墨卡托中国研究中心最近的一项调查显示，通过欧盟传达对中国的政治价值观最有效。联邦总统在中国访问期间也以另外的方式强调了德国的价值观和共处的原则。施泰因迈尔在与共同讨论中欧未来关系的欧洲和中国专家们会晤时表示："或许这是有史以来我们第一次经历美国自己制定的，脱离国际秩序的外交政策和贸易政策"。

施泰因迈尔说："我们必须找到与我们一起捍卫既定国际秩序的盟友"。然而，"我们必须向中国这样的合作伙伴指出，我们必须就存在的政治分歧进行磋商。"

在结束访问之前，联邦总统施泰因迈尔希望与中国国家主席习近平会晤。他可以表达德国人对对话以及数字化中道德问题的关注， 但紧接着，联邦政府在政治上必须有所行动才行。