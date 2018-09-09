德中合作利与弊 德国企业怎么看

（德国之声中文网）德国艾伯特基金会"经理人圈"周一（10月8日）在波恩举行了一场讨论会，主题是德中企业的合作与竞争。

主讲嘉宾之一坎普（Bernard Kemper）是德国垃圾焚烧发电的公司EEW的CEO。两年半以前，北京市政府控股的北京控股有限公司全资收购了EEW。

坎普对这一收购评价非常积极，表示北京控股不但支持EEW现有的在德国及邻国的设施地点，而且支持EEW在德国及欧洲的进一步扩展。此外，北京控股和EEW还计划在广西北海建立一座垃圾焚烧发电设施。

坎普特别强调，在这一收购中不存在"技术出卖"。他说，相关技术在国际市场上是自由出售的。EEW所提供的是运营和管理，即如何使用这些技术并达到最大效能。在中国现有的、以及未来建造的垃圾处理设施中，可以使用这些技术。EEW也为中国的专业人员提供培训。他表示，最终，这也将有利于中国的环境保护。

讨论会的另一位主讲嘉宾尼什克（Milan Nitzschke）则对德中企业之间的合作提出更多质疑。尼什克是EU ProSun的主席。这是欧盟光伏企业的一个协会，特别对他们所认为的中国光伏企业在欧盟市场的不公平竞争提出反对。尼什克也是总部位于波恩的、已宣布破产的光伏企业SolarWorld的发言人。

在讨论会上，尼什克提及SolarWorld在美国的公司2012年受到黑客攻击一事。据《纽约时报》2014年报道，SolarWorld据称丢失了技术秘密、生产成本数据、现金流预测以及法律策略详情，而美国司法部的相关起诉书列出了据称有军方背景的中国黑客的姓名。中国政府当时作出愤怒回应。中国外交部和国防部强烈否认，并指责美国自身大规模收集情报。

在讨论会以及与台下观众的互动中，坎普表示，对于德中经济关系以及企业合作的评价，德国不同的行业一定有不同的说法，比如汽车工业如今已无法设想没有中国市场将如何发展。而尼什克则表示，这正是值得警惕的一点。此外，他还举例说，在电动汽车的电池制造方面，德国已经陷入被动依赖的境地。