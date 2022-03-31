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德国和中国均为二十国集团成员国，并互为最为重要的贸易伙伴之一。与此同时，两国在人权法治等议题上存在分歧。
德意志联邦共和国和中华人民共和国建立外交关系，并在北京和当时的德国首都波恩互设大使馆。
去年9月，刚刚履新两周的德国驻华大使贺岩突然去世。此后这一职位空缺待补。时隔半年，新一任的大使人选终于确定：前欧盟驻日本大使、拥有丰富外交经验的弗洛尔成为新一任德国驻华大使。她也是德国首位女性驻华大使。
中国国家主席习近平12月21日晚同德国总理肖尔茨通电话。此前曾有德媒报道称，肖尔茨在就任德国总理前就曾与北京通过气。在肖尔茨就任时，中国领导人也第一时间表示祝贺。
绿党女政治家贝尔博克担任外长之后，德国对中国是否会更加强硬？德国的对华外交政策，究竟谁说了算？德国波恩大学政治学教授辜学武回答了这些问题。
社民党政治家肖尔茨正式当选联邦德国第九任总理。周三，联邦议院举行的投票中，肖尔茨获得395张赞成票。中国国家主席习近平、国务院总理李克强第一时间表示祝贺。而俄罗斯总统普京、法国总统马克龙在向肖尔茨表示祝贺的同时，也都向卸任的默克尔致谢。
从2005年出任德国总理至2021年卸任，默克尔总共12次访华，足迹遍布中国大江南北。现在我们就来盘点一下这位德国政坛“铁娘子”的历次中国行。
本周一，德国总理默克尔与中国总理李克强举行了告别会谈。德国政府新闻稿指出，由于疫情原因，会谈通过线上视频的方式举行，双方谈及德中双边合作和经济关系等话题。中方报道指出，北京期待德国新政府延续积极务实的对华政策。
德国大选后新政府是否会改变默克尔之前的中国政策？德中关系将面临哪些挑战？德国之声记者Rodion Ebbighausen就此采访了德国墨卡托中国研究所的Barbara Pongratz。
8月24日才履新的德国驻中国大使贺岩6日逝世，终年54岁，德国外交部证实这项消息，并表示深感悲痛和震惊。德国总理默克尔对贺岩表达了深深的敬意，并对家属表达了深切的同情与慰问。
在经历了去年的取消后，德国与中国的人权对话机制今年重启。在9月8日在柏林进行的对话上，柏林再次强调了人权在德中关系中的重要意义，并指出中国人权现状在“急剧恶化”。
在访华期间，德国联邦财政部长朔尔茨与中国副总理刘鹤共同主持第二次高级别中德财金对话。两国希望今后密切在金融领域的合作。
特朗普总统的贸易保护主义行径，既惹恼了中国人，也惹恼了德国人。在这种背景下，中国与德国或者欧洲，是否会展开更加紧密的合作？正在柏林举行的第五次德中政府间磋商会议，也许会给出一个答案。
中国总理李克强将于下周访德，参与德中政府磋商，其间将与德国总理默克尔会面。
谁将是下界的德国总理？这将会对德中关系产生怎样的影响？在距离德国大选仅一月之遥的今天，这是中德媒体都在议论的话题。
负责筹办《启蒙的艺术展》附属活动的德国墨卡托基金会近期推出德中交流新项目-"中德未来之桥-青年领导者交流营"，推动促进中国和德国优秀青年领导人才之间的交流与对话。
中国国务院总理温家宝已经于周一（6月27日）晚间抵达德国,开始为期两天的访问。温家宝此次德国之行的重点是，与总理默克尔共同主持首次两国政府磋商。这是德中两国政府间级别最高、规模最大的对话机制。
中国总理温家宝周一抵达欧洲之行的最后一站-德国，此前他对匈牙利和英国进行了访问。在柏林，温家宝将与德国总理默克尔共同主持德中首次政府间协商会议，欧元区债务问题将是会谈的重要议题之一。
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