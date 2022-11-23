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德国和中国均为二十国集团成员国，并互为最为重要的贸易伙伴之一。与此同时，两国在人权法治等议题上存在分歧。
德意志联邦共和国和中华人民共和国建立外交关系，并在北京和当时的德国首都波恩互设大使馆。
德國總理肖爾茨週二稱，德國在貿易或能源方面依賴單一國家是一個「錯誤」，並重申這樣的情況「不會再發生」。德國經濟部長哈貝克則表示，柏林將為中國的投資擔保設定上限。
至迟从俄乌战争爆发以及德国陷入能源危机之后，德国朝野就开始了如何减少对华经济依赖问题的讨论。但毕竟中国是世界第二大经济体，也是德国最大的贸易伙伴，德国政府和企业在如何减少对华依赖的问题上，观点并不一致。
未来德国政府会采取什么样的态度面对中国？最新曝光的德国政府中国战略文件给出了比较明确的思路。德国《明镜周刊》独家报道称，已经获得了这份“机密文件”的草稿。
德国总理肖尔茨11月13日抵达越南，与越南总理范明政重点讨论了能源与贸易合作议题。近期，欧美各国不断呼吁降低对中国经济的依赖度，在此背景下，包括德企在内的众多企业都将越南视作产业链多样化的重要环节。
德国经济部长哈贝克对德国之声表示，德国需要使其在亚洲的商业利益多样化，以减少对中国的依赖。乌克兰战争证明了多元化的必要性。
《法兰克福汇报》指出，在经历了北京的铁腕以及对俄罗斯天然气咎由自取的依赖后，最终的问题是如何避免过度依赖导致的重大风险。
过去五年来，杜伊斯堡一直在同华为合作打造"智能城市"。这项合作一直都有争议，现在该市决定暂停相关的合作。
一段时间来，是否应允许中资收购德国一家芯片厂的争论成为媒体关注焦点。尽管德国政府尚未做出最终决定，但有消息称，经济部将主张叫停这笔交易。
德语报刊对几天前肖尔茨总理访华行程的关注度依然不减。《商报》认为，和默克尔当年的访华行程相比，此次肖尔茨及其随行代表团在北京的表现很好地体现了德中关系已经发生了剧变。《世界报》的客席评论则批评肖尔茨在对华政策上缺乏与法国的协调。
顶着各方压力闪电访华后回到柏林的德国总理肖尔茨说，德中一致反对战争中使用核武器的表态是他访华最大的收获，"单凭这一点，这趟旅行就是值得的"。
周六的德语媒体，继续密集关注前一天肖尔茨的北京之行。《法兰克福汇报》警告说，最关键的问题是德国今后如何站队，从而避免重蹈对俄政策的覆辙。《经济周刊》则指出，值得害怕的并非中国本身，而是对中国的经济依赖性。
德国大企业对中国的依赖程度越来越高，如同德国曾经对俄罗斯天然气的依赖一样。德国之声评论员Clifford Coonan认为，这同样可能导致灾难性的后果。
德国总理肖尔茨成为习近平开启第三次任期后，第一位到访的西方领导人。中国问题专家指出，对北京而言，肖尔茨的访问无关乎具体成果，更重要的背后的象征意义。
德语报刊周五都聚焦肖尔茨总理的中国之行。《南德意志报》认为，肖尔茨的对华姿态，既不符合酝酿中的德国新对华战略，也不符合欧盟政策。《新苏黎世报》则指出，欧洲不能唯美国马首是瞻，但是德国也不能撇开欧洲盟友单干独走。
德国总理此次中国之行是次艰难的旅程，这一点多数德国人心里也很清楚。民众对德中关系的关注度，也明显高于以往。
德国总理肖尔茨周五抵达北京访问，与中国领导人习近平及总理李克强会晤。他在记者会上谈及人权及俄罗斯侵略乌克兰等议题。针对台海问题，肖尔茨表示，台湾现状只能通过和平方式改变。
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