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德国和中国均为二十国集团成员国，并互为最为重要的贸易伙伴之一。与此同时，两国在人权法治等议题上存在分歧。
德意志联邦共和国和中华人民共和国建立外交关系，并在北京和当时的德国首都波恩互设大使馆。
中美之间的经济战已经全面展开，而且不断加剧的冷战随时都有可能引爆热战。而中美两大国夹缝中的德国处境也变得更加艰难：一边是最重要的天然盟友，一边是最重要的商贸伙伴。
德国联邦总理肖尔茨同中国国家主席习近平于本周五（11月3日）举行视频会晤。双方在会晤中讨论了包括中东地区和乌克兰的当前局势以及德中两国双边关系、经济合作等议题。
在全球地缘政治异常紧张的时期，德国应当怎样调整对华战略？《世界报》的一篇客席评论认为，必须要为中国攻台、德国必须跟随美国制裁中国提前做好准备，避免届时蒙受惨重经济损失。《商报》的客席评论则指出，就算有着不同的动机，北京和莫斯科在“拉美国下马”方面有着共同的动机。
地缘政治关系日趋紧张的大背景之下，德国中小型企业在也努力减少对中国市场的依赖。除了增加在中国周边国家的投资外，他们还在尽力加强在华企业的独立运作能力。
受疫情影响中断四年的德中高级别财金对话本周日得以恢复。双方出席对话的最高代表分别是德国财政部长林德纳和中国副总理何立峰。何立峰表示，双方都应鼓励到对方国家去投资，并减少投资障碍。
德中高级别财金对话周日举行。会议召开前夕，德国财政部消息人士透露，柏林方面准备要求北京确保德国金融机构在中国获得更好的市场准入条件，并增强法兰克福作为中国银行在欧盟的中心据点的地位。
今年德国经济界在中国的投资仍然势头不减，其中缘由既来自中国，也在于德国自身。而这种发展与所谓的“去风险”政策却是背道而驰。
媒体披露的一份德国内政部文件显示，从2026年1月1日开始，德国的"核心网络"将排除中国部件。网络运营商不仅不能安装新部件，已经安装的也须拆除。一般认为，这是德国红黄绿政府对华"去风险"战略的一个组成部分。
德国外长贝尔博克直呼中国党和国家领导人为"独裁者"的事件仍在发酵，中国外交部为此召见了德国驻华大使，但令人不解的是，这一令中国"强烈不满"的事件，中国官方媒体却鲜有报道。与此相反，德语媒体中相关的讨论则仍在继续。
在保障移动网络安全的问题上，德国内政部显然正在加快步伐：三年内，德国移动网络将基本实现无中国组件的目标。但德国电信等运营商称内政部的计划"与现实脱节"。
德国外长在接受美国媒体采访时，将中国党和国家领导人同普京相提并论，并直言习近平是"独裁者"。此番表述引起中国官方"严重不满"，也在德语媒体中引发热议。
进出口数据急剧恶化、失业率居高不下、一些企业和机构开始降薪和拖延工资。中国经济陷入了过去几十年从未有关的艰难境地，当前的局势对执政的中国共产党想必也是一场严峻的挑战。
德国外长贝尔博克接受媒体采访时，将中国党和国家领导人习近平同俄罗斯普京相提并论，并直言习近平是一位"独裁者"。此番言论引起网络热议，中国官方更是表达了"强烈不满"并召见德国驻华大使。
一份德国经济研究所（IW）的报告说，今年上半年，德国进口的中国汽车和零部件猛增75%，而其他方面的双边贸易贸易却出现下滑。从这些数据中得出关于德国去风险化的明确结论还为时过早。
本周，欧盟委员会主席冯德莱恩宣布将对来自中国的电动车展开反补贴调查，必要情况下，甚至会引入惩罚性关税。德国车企喜忧参半，他们担心德国车会成为中国政府反制措施的牺牲品。
法新社从知情人士处获悉，德国政府近期以国家安全为由阻止了中国资本全资收购一家德国初创卫星企业。由于担心对中国经济的过度依赖，柏林近期一直在推动“去风险”措施，德国对华立场也越发强硬。
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