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德中代表在聯合國大會談俄烏戰爭週年

德國外交部長貝爾博克在聯合國大會呼籲支持的國家團結在一起，讓俄烏戰爭盡量畫下句點。德國是141個投下贊成俄烏終戰決議的國家。反觀投下棄權的中國，常駐聯合國副代表戴兵雖然多次停到要止戈停戰，但也劍指西方表示美歐為首的國家提供武器反而火上加油。印度還有多數非洲國家跟中國一樣，在34個棄權的國家之列。