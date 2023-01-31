 德中代表在聯合國大會談俄烏戰爭週年 | 在线报导 | DW | 24.02.2023

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德中代表在聯合國大會談俄烏戰爭週年

德國外交部長貝爾博克在聯合國大會呼籲支持的國家團結在一起，讓俄烏戰爭盡量畫下句點。德國是141個投下贊成俄烏終戰決議的國家。反觀投下棄權的中國，常駐聯合國副代表戴兵雖然多次停到要止戈停戰，但也劍指西方表示美歐為首的國家提供武器反而火上加油。印度還有多數非洲國家跟中國一樣，在34個棄權的國家之列。

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德国总理肖尔茨到访巴西，此次南美之旅他还访问了阿根廷和智利。与巴西总统卢拉会晤后两人召开了记者会。肖尔茨对巴西重返国际舞台感到高兴。卢拉表示俄乌战争也是这次两人讨论的一个重点，他呼吁中国在俄乌和平谈判中发挥作用，也强调巴西不会偏袒任何一方。

巴西总统呼吁中国：是时候出面调停俄乌战争了！ 31.01.2023

在俄乌战争即将届满一年之际，乌克兰总统泽连斯基在柏林电影节开幕式上表示，在当前的时局，文化可以选边站或保持沉默，但后者实际上是助纣为虐。

泽连斯基柏林电影节致辞：“保持沉默就是助纣为虐” 17.02.2023

德国总理肖尔茨对于是否向乌克兰提供豹2坦克犹豫不决，导致执政联盟内部意见分歧。自民党议员认为，德国至少应该放行让其他国家输送坦克。德国外长贝尔博克则表示，若有国家提出申请，德国不会阻拦豹2坦克出口。

给不给豹2坦克？肖尔茨让执政联盟意见分歧 24.01.2023

俄乌战争：阿拉斯加渔民的希望与失望

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欧洲的狂欢节有多疯狂呢？从匈牙利毛茸茸的生物到苏格兰的神秘维京游行，从热情醉人的科隆到神秘而性感的威尼斯，我们将向您展示欧洲六个狂欢节气氛特别疯狂的地方。您最想去哪里撒野呢？

狂欢节！整个欧洲疯起来！ 20.02.2023

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客座评论：中国是否可能抗美援俄？俄乌战争一周年观察 23.02.2023

过去一年的乌克兰战争，根本改变了冷战结束后三十余年的和平幻象。政治学者凯波认为，如果未来数月乌克兰的反攻未能彻底击垮俄罗斯-普京反人类的法西斯意志，中国将无可避免地升级这场战争的地缘政治意义，并且以“抗美援俄”的方式重复七十多年前朝鲜战争，将这场即将结束的局部战争转变为一场旷日持久的全球性的新冷战。

RUSSIA, MOSCOW - FEBRUARY 21, 2023: Russia s President Vladimir Putin C back delivers his annual address to the Federal Assembly of the Russian Federation, at Moscow s Gostiny Dvor. Sergei Karpukhin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY 57474072

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