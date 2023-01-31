德中代表在聯合國大會談俄烏戰爭週年

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德國外交部長貝爾博克在聯合國大會呼籲支持的國家團結在一起，讓俄烏戰爭盡量畫下句點。德國是141個投下贊成俄烏終戰決議的國家。反觀投下棄權的中國，常駐聯合國副代表戴兵雖然多次停到要止戈停戰，但也劍指西方表示美歐為首的國家提供武器反而火上加油。印度還有多數非洲國家跟中國一樣，在34個棄權的國家之列。
过去一年的乌克兰战争，根本改变了冷战结束后三十余年的和平幻象。政治学者凯波认为，如果未来数月乌克兰的反攻未能彻底击垮俄罗斯-普京反人类的法西斯意志，中国将无可避免地升级这场战争的地缘政治意义，并且以“抗美援俄”的方式重复七十多年前朝鲜战争，将这场即将结束的局部战争转变为一场旷日持久的全球性的新冷战。
在俄罗斯周四的“祖国保卫日”上，普京表示，莫斯科将会“更加重视”增强其核力量。与此同时，已经延续一年的俄乌战争将成为欧安组织会议的核心议题。乌克兰等国杯葛此次会议，以抗议俄罗斯代表与会。
俄乌战争爆发一周年之际，柏林德国经济研究所评估了其对德国经济的冲击。该机构主任预计，战争还将继续对德国经济造成负面影响，并呼吁企业及时调整战略。
俄乌战争一周年之际，美国总统拜登对乌克兰进行了事先没有宣布的访问。他宣布对乌克兰的军援再增5亿美元，包括提供700辆主战坦克，数千辆军车。
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