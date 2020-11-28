 德专家:正肆虐全球的是新冠病毒意大利变种 | 科技环境 | DW | 30.11.2020

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科技环境

德专家:正肆虐全球的是新冠病毒意大利变种

在德国电视二台的一期谈话节目中，哈勒大学医院病毒学家科库勒表示，目前在世界传播的新冠病毒是首先出现在意大利的一种变异体。不过，他也表示，新冠病毒最初是来自中国，传播到意大利后才发生变异的。

Virologe Alexander Kekule

哈勒大学医院病毒学家科库勒

（德国之声中文网）在德国电视二台以主持人兰茨（Markus Lanz）命名的谈话节目中，哈勒大学医院病毒学家科库勒（Alexander Kekule）也是参与嘉宾之一。其他嘉宾是：下萨克森州州长维尔（Stefan Weil）、记者敦茨（Kristina Dunz）和疫苗研发公司CureVac创始人霍尔（Ingmar Hoerr）。

11月26日这期节目以德国应对新冠措施为主题，主持人兰茨首先以科库勒新书中提到的一个说法作出提问。兰茨说：“您在书中写道，目前在世界上传播的病毒并不来自武汉，而是来自意大利，这是什么意思呢？您的依据是什么呢？”
 
科库勒教授表示：“现在在世界上传播的病毒是一种首先在意大利出现的变异体，我们称之为G变异体（G-Variante），它是出现了基因的变异。”

Illustration Coronavirus Sars-Cov-2

科库勒认为，病毒是从中国传到意大利之后才发生了变异


  
科库勒说：“我们今天以很高的可能性知道，它比最初武汉的病毒感染力更强。现在在世界各地检测到的病毒，是在意大利传播开来的。可以说，那里是全球瘟疫的开始，而不是武汉。我们目前在中国看到的病例，是意大利的病毒再输入。”
 
主持人兰茨接着说，这听上去与中国舆论宣传的说法一样。科库勒说：“（中国）国家宣传部门的说法当然不同。不过所发生的事情是：在意大利北部的爆发有数周时间未被发现。最开始很可能早至1月，然而2月的某个时候、2月底被识别出来。在这段时间里，病毒在该地区出现了变异，病毒有足够的时间自我完善，在那里产生了一种感染力更强的变异体，并从那里向世界传播。”

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主持人询问说：“但病毒最初的确是来自武汉吗？”科库勒表示：“当然是来自中国，是从中国输入到了意大利，在那里发生了变异。现在我们对世界上大约99.5%经过测序的病毒——相当于病毒的指纹——检测后，可以确定其基因序列，可以说病毒从意大利北部传到了美国，当然还有欧洲，到蒂罗尔地区，并经过蒂罗尔地区传播。但这些都是首先在意大利出现的病毒变异体。”
 
在这期节目中，主持人与嘉宾们还讨论了关于学校如何应对疫情、对第二波疫情准备措施的反省等话题。

 

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