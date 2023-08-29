徵文作品涉違國安法 香港粵語保育組織停運

（德國之聲中文網）香港粵語保育組織「港語學」週一（8月28日）在其官方網站及社群媒體平台宣布，因該組織2020年舉辦的廣東話徵文比賽中，有1篇參賽作品被指涉嫌違反《香港國安法》、遭香港當局要求下架；基於安全考量，決定解散並停止所有運作。美聯社指出，這是香港侵犯言論自由的最新例證。

現旅居海外的「港語學」主席陳樂行在該組織的執笠（結業）公告中表示，香港國安處人員22日在沒有搜查令的情況下，進入其家人住所進行搜查、問話，要求面見陳樂行本人、並下架該組織3年前所辦「中西區廣東話徵文比賽」的1篇小說。

陳樂行向港媒《明報》表示，國安處人員並未表明有關文章違反《國安法》的哪條法律，僅要求其家人轉達，「如果唔（不）將文章下架，會通緝我，當我係（是）第9個。」

今年7月，香港警方宣佈每人懸賞100萬港元，通緝8名流亡海外的香港知名民主活動人士，指控他們涉嫌違反《國安法》。他們仍在香港的親人多次遭到港警帶走問話。

陳樂行表示，他隨後致電國安處查詢，獲知他以前經營的蛋糕店當日亦遭搜查，該處人員並提起他的家人及「港語學」前成員的情況，要求他即時下架違反《國安法》的小說。為保家人及「港語學」前成員安全，陳樂行表示，當日已即時將涉事文章刪除，並決定即日起停運「港語學」、啟動解散程序。

據陳樂行說法，國安處人員稱香港中西區民政處此前曾多次聯絡他未果，才採取有關行動，但他翻查電郵紀錄，並未發現民政處要求文章下架的通知。

陳樂行強調，「港語學」由2020年至今的社區活動及組織工作由他全權決定，現時會務、日常運作、社交平台及網站營運亦由他1人營運，與其家人、任何掛名成員或在港人士均無關聯。

「港語學」是2013年成立於香港的非政府組織，根據官方網站，該組織致力於「守護香港人嘅（的）語言——廣東話、正體字，以及當中承傳嘅（的）本土文化」。此次涉事小說參加的徵文活動於2020年6月舉辦，並於11月30日公布結果。《香港國安法》則於2020年7月起實施。

綜合媒體報導，該篇涉事小說為《我們的時代》，投稿者以筆名撰稿，講述1名幼時隨父母移英的男子在2050年重回出生地香港，卻發現港人多數不再說廣東話，並提及父母因吸入太多中國製催淚彈，身體每況愈下。同時，政府為消除殖民元素而更改地名、壓制宗教自由。文末並引用已故捷克作家米蘭・昆德拉（Milan Kundera）的名言：「人與權力的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭。」

陳樂行向《明報》坦言，保育廣東話如今「吃力不討好」，自己「又不是搞政治，很明顯不是反對政府，不是政治組織」，但依然遭到打擊。

陳樂行指出，他曾因2018年反對香港浸會大學強制施行普通話畢業測試，而收到死亡威脅，隨後「港語學」亦被向香港廉政公署舉報為「激進反中」組織。此前，他亦在「港語學」網站附圖指控，有香港中學文憑考試（DSE）的評卷員在小紅書販賣評卷機密，隨後有嫌疑犯被捕，香港警方曾多次邀他返港作庭供，但他考量人身安全風險後並未照做。

（綜合報導）

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