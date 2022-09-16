徳政治家反对土耳其加入上合组织

（德国之声中文网）罗特周二（9月20日）对德国编辑部网（RND）表示，上合组织的最大成员是中国和俄罗斯， "在价值观和目标上与北约截然相反”，因此，如土耳其成为该组织成员，就是“明确背离北约这一安全联盟"。

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土耳其总统埃尔多安上周六称，希望加入上合组织。该组织于2001年问世，旨在打击恐怖主义。除中、俄外，印度、巴基斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦也是其成员。土耳其目前被该组织列为对话伙伴。一旦加入，土耳其将成为该集团中第一个同时也是西方安全联盟——北大西洋公约组织的成员。

罗特认为，埃尔多安总统的动机出于国内政治考虑。他有意在明年再度当选连任，但因经济政策错误，选情不乐观。罗特指出，埃尔多安总统"试图经由外交动作予以弥补：对北约伙伴希腊示强、破坏对俄罗斯的制裁、威胁阻止瑞典和芬兰加入北约、现在则公开宣扬有意加入上合组织。"

上合组织被看作是俄罗斯和中国用来制衡美国影响的组织。除了中国和俄罗斯以外，成员国还包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、塔吉克斯坦斯坦和乌兹别克斯坦等。伊朗在成员国元首理事会第二十二次会议上签署加入上合组织的文件，正式成为上合组织成员国。土耳其目前是上合组织的对话伙伴。



（德新社）

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