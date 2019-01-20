 微软AI 疑似助力中国军警 | 科技环境 | DW | 11.04.2019

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科技环境

微软AI 疑似助力中国军警

批评人士指出，IT巨头微软与中国方面在人工智能(AI)领域的合作，正在被中国的军队以及安全部门所利用。这些新技术被用来监控民众、屏蔽信息。

Microsoft (picture-alliance/dpa/M. Balk)

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美军参谋长联席会议主席邓福德计划下周会晤谷歌公司代表，谈论对于中国通过与美国企业合作来窃取技术的担忧。谷歌公司2017年在中国设立了人工智能研究中心，并且去年还在员工抗议的压力之下退出了与五角大楼的部分合作项目。 (22.03.2019)

中美早就不止贸易战，而是在各个领域明和暗鬥。中国的人海战术加上竞争狼性，使美国倍感威胁，包括太空战略过招、人工智能领先地位到生育旅行防堵，名符其实的「从外太空争到内子宫」。 (12.02.2019)

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(德国之声中文网) 英国《金融时报》注意到，去年有三篇来自中国的学术论文似乎能够显示出微软与中国军方之间的某些关联。论文撰写者中，既有供职于微软亚洲研究院的科学家，也有长沙国防科技大学的学者。国防科大直接隶属于国家军委，也就是中国军队的最高指挥机构。

其中两篇论文的主题有关机器阅读，既如何让AI来理解网络上的文字信息。还有一篇则阐述如何通过一种新的AI技术来分析人脸，从而重构详细的环境地图。论文作者指出，这种技术可以提供"未被摄像头拍到的"周边环境的更多信息，从而发挥"各种视觉用途"。

专家及分析人士指出，这种技术可能被用于监控。华盛顿大学的AI专家多明戈斯(Pedro Domingos)教授在接受《金融时报》采访时说："假设我是一家情报机构，我有一些嫌犯的照片；我可以利用这个系统获知关于他们所处环境的信息，而他们都不会意识到自己泄露了这些信息。"

德国《法兰克福汇报》驻华记者则指出，这种AI分析技术尤其可以被新疆当局用于监控民众。当地的穆斯林群体正在受到越发严格的管制，而中国官方的公开信息也已经显示，当局正在利用人工智能来实现对新疆民众的不间断管控。

China - Dabancheng - Umerziehungslager (Reuters/T. Peter)

新疆达坂城的疑似“再教育营”

另两篇有关机器阅读的论文，其技术显然也可被用于大规模的网络屏蔽与审查。

1998年成立于北京的微软亚洲研究院是这家IT巨头在美国境外的最大研发部门。去年，微软公司还宣布，将在上海再开设一处研发基地。目前，微软在中国总共雇佣了约200名科学家，此外还有约300名客席教授或在校学生也为微软的研发工作出力。微软公司也并不讳言其与中国军方隶属高校的合作关系。在上述三篇论文中，"微软"与"国防科大"的字样都出现在论文的封面上。除了国防科大，北京航空航天大学、哈尔滨工业大学等与中国军方有密切联系的高校也与微软公司开展不同形式的合作，其中包括在这些学校设立面向学生的"技术俱乐部"。

微软与中国军方的合作关系此次被《金融时报》披露后，许多分析人士都对这家来自西雅图的科技巨头提出了批评。长年关注中国科技产业战略的美国记者比肖普(Bill Bishop)就抨击说，微软已经为中国培养了"好几代科技人才"，中国军队以及安全机关正受益于这些人才的研究成果。"如果放在几年前，这样做并没有什么问题；但是在习近平治下的新时期，这越发成问题。"

美国共和党资深议员卢比奥(Marco Rubio)，也对微软公司进行了抨击。他在接受《金融时报》采访时说，微软这样做，就成为了中共政权的同伙，正在帮助后者进行极权主义的审查，并且严重侵犯人权。另一名共和党资深议员克鲁兹(Ted Cruz)则说，美国企业必须明白，在中国做生意会面临重大、深刻的风险。

澳大利亚智库"战略政策研究所"(Strategic Policy Institute)则估算，2007年至今，中国军方至少资助了2500名军方科学家或工程师前往海外求学。他们也利用留学的机会与全世界的学者以及学术机构建立起了联系。

面对批评，微软则发表声明指出，公司在全球的研发活动都"符合美国以及当地的法律"，而且都公开发表，以确保透明度，从而让所有人都能从中获益。

此外，美国政府近期也正在讨论是否对AI等敏感领域的跨国科研合作实施更为严格的管制措施。

  • Ein Fahrer lässt das Lenkrad los (Foto: picture-alliance)

    哪里已有人工智能的身影？

    边开车边睡觉

    告别边开车边打手机或者走神一秒钟引起的车祸——自动驾驶汽车早已不再是幻想。数年来，汽车生产商一直在研发无人驾驶汽车。第一步是研发出自行保持车道以及停车的辅助系统。智能汽车最大的特点就是能够借助照相机或雷达扫描仪进行视觉计算，了解周围的环境。

  • Frau mit Pflegeroboter (Foto: picture-alliance)

    哪里已有人工智能的身影？

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    这是行动不便者的福音——护理机器人。日本养老院里已经开始了数个试点项目。位于巴伐利亚的德国航空航天中心也研发出辅助机器手。它会按键钮叫电梯或者打开被子，还可以在紧急情况下呼叫帮助。

  • Frau schaut am Computer CT-Bild an (Foto: picture-alliance)

    哪里已有人工智能的身影？

    数据医生

    人工智能现在还无法完全代替医生，但是，如果患者出现中风等情况，需要快速诊断和治疗时，人工智能就派上了用场。它可以分析曾经有哪些类似的情况，哪些疗法奏效。

  • Mann spricht in Apple Watch (Foto: picture-alliance)

    哪里已有人工智能的身影？

    你好世界！

    苹果、谷歌的语音识别功能早就不令人感到陌生。它还能把我们的话翻译成别的语言。虽然有时会出错，但这项功能正在不断完善。比如一个只会中文和一个只会韩语的人突然间就可以对话交流了。

  • Screenshot Public Safety Assessment PSA (Foto: psapretrial.org)

    哪里已有人工智能的身影？

    司法助手

    案件审理前，一名在美国的被告可以获得保释吗？据统计，法官在做出决定时往往凭感觉。从2017年起，一个名为“公共安全评估”的程序已成为法官的好帮手。它可以通过对千百万个案子的分析来进行风险评估。

  • Roboter-Restaurant in Peking (Foto: Reuters)

    哪里已有人工智能的身影？

    好胃口！

    在北京一家餐厅，顾客不仅可以在机器人那里点菜，还可以享受到机器人配餐及送餐的服务——全套自动化系统。机器人还会记住顾客的特殊要求，为客人下一次登门做准备。

  • Ein Butler-Roboter geht die Treppe hinunter (Foto: Getty Images)

    哪里已有人工智能的身影？

    谢谢，好管家!

    谁不想要一个“管家”来减轻负担？这样的管家机器人已不再是梦想，比如这个双足机器人 "Walker"。它既可以管理日程和电邮，也可以和孩子们玩耍。其他管家机器人还可以送快递，代替邮差等等。一切皆有可能。

    作者: Jennifer Wagner


文山/洪沙 (金融时报、法兰克福汇报等)

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哪里已有人工智能的身影？

越来越多人断言，未来属于人工智能。其实，人工智能现在就已悄悄进入人们的生活。 (07.12.2018)  

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