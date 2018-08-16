 微软锁定「钓鱼网站」 疑似源自俄罗斯 | 科技环境 | DW | 22.08.2018

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科技环境

微软锁定「钓鱼网站」 疑似源自俄罗斯

微软说，这些网站佯装成正经网站，骗取用户提供个人资讯。他们在过去两年内以此理由共关闭84个类似的假网站。

Polen Seite des Aussenministeriums von Hackern attakiert (picture alliance/NurPhoto/J. Arriens)

黑客组织「奇幻熊」作案无数，曾经在2017年黑入波兰的外交部网站

(德国之声中文网) 科技大厂微软(Microsoft)说，他们锁定了几个连接到俄罗斯政府的钓鱼网站，以美国政界为目标进行网路攻击。他们警告，很可能早在2016大选前，俄罗斯就已经开始干预选举。

这家世界第一大的软体工程公司周一宣布，他们在前一周已经掌握到好几个骇客做的仿冒网站，包括仿假参议院、两个仿共和党智库、一个仿微软云端空间。

这种做法俗称「钓鱼」: 骇客用这些假网站骗取用户提供账户资讯，骇客就可以潜入用户的电脑网路，甚至进入电子信箱等加密系统。

微软的这次声明延续他想要打击网路黑客组织「奇幻熊」的行动。奇幻熊又称APT48，据信背后有俄罗斯政府撑腰。微软说他们在过去两年内总共获得12次法院批准，共关闭84个假网站。

俄罗斯否认微软的指控，说他们没有证据。

微软总监布莱德史密斯在网页帖文说:「我们担心这些攻击对参与2018选举的两党周边组织形成威胁。」

「对于一个在俄罗斯市场经营已久的国际企业居然如此主动、而且成功的参与华府如火如荼的猎巫行动，我们感到遗憾。」俄罗斯外长发表声明说道。

俄罗斯一向否认他们有任何干预美国选举的行为。

虽然微软把这件事包装成他们打击网路犯罪的有效进展，几家资安公司却持保留态度。他们表示，找不到微软公布的假网站与干预大选的实质关联，再说，像奇幻熊这样的俄罗斯组织渗透美国政界也至少已经十年，不是新闻。

约翰霍普金斯大学国际关系教授里德 (Thomas Rid)说:「在现在的社会，这些活动差不多就是日常。目前为止不怎么特殊。」

不止微软，其他科技大厂也纷纷开始整治他们的用户行为: 脸书在周二(8/21)宣布撤除652个账号与专页，推特撤销了284个账号。但他们表示这些帐号跟俄罗斯没有直接相关，反倒不少源自伊朗，反对沙地阿拉伯、仇视以色列、亲巴勒斯坦。

罗法/夏立民 (路透社)

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