 微软获准供货华为 美参议员连署反对 | 经济纵横 | DW | 22.11.2019

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经济纵横

微软获准供货华为 美参议员连署反对

微软在周四宣布，该公司已经取得了美国商务部发放的供货许可证，因此可以继续向华为供货。除了微软之外，还有数十家公司也获得了美国商务部的供货许可。

Symbolbild | Microsoft | Logo (picture-alliance/dpa/NurPhoto/J. Cros)

微软：“我们感谢商务部对我们的请求做出积极的回应。”

DW.COM

美国商务部宣布第3次暂缓对华为及附属公司现有在美产品和服务所实施的交易禁令。 (19.11.2019)

据德新社报道，华为总裁、创始人任正非11月6日在深圳的一次对话会上驳回了对华为的安全忧虑，并称华为绝不会把数据交给中国政府。 (06.11.2019)

5G时代即将来临，美国一方面需要汰换旧有设备，一方面也正在努力建制乡镇地区的通讯网络。基于国家安全的考虑，美国政府希望在这两方面都禁止通信商使用华为、中兴的设备。 (29.10.2019)

(德国之声中文网)美国微软公司已收到商务部准许向华为出口软件的许可。该公司发言人以电邮告知路透社，"11月20日，美国商务部发放了向华为提供大众市场软件的许可证。我们感谢商务部对我们的请求做出积极的回应。"

今年5月，商务部因国家安全风险为由，将华为写上实体清单，除非有商务部的特批，否则禁止美国企业向华为供应零配件。不过，这个行政令从一开始就没有启动，本周一，美国政府已再次决定延后实施向华为"断供"的决定。

商务部证实已开始向美国与华为合作的公司发放供货许可证，由此，6个月以来混乱的局面开始明朗化。华为以往每年从美国进口数十亿美元的零配件以及服务。

周三，美国商务部还证实，此前已收到300多份要求继续向华为出口产品的申请，其中大约一半已经处理，之中有一半获得许可，另一半则被拒绝。

目前还不清楚的是，哪些产品获批，哪些被拒。有知情者告知，获得特批的是手机元件以及非电子配件。华为不仅是全球最大的通信设备供应商，同时也是第二大手机制造商。

路透社报道，华为一直在焦急等待其新款手机急需的Alphabet公司旗下的谷歌服务产品，如谷歌的应用商店。没有谷歌的配置，华为手机很难在中国以外的地区获得销售的成功。至于谷歌是否得到了商务部的许可证，对此谷歌公司守口如瓶。

Google Mutterkonzern Alphabet Inc. (picture-alliance/NurPhoto/A. Pohl)

谷歌是否继续断供华为？

美国商务部在特批经营权的同时，华盛顿同北京就贸易战第一阶段签署协定的日子也在迫近。这场贸易战已让股市跌宕起伏，全球经济增长也由此放缓。

参议员担忧国安风险

美国商务部的行动立即招致政界的反弹。一个由15名参议员组成的跨党派小组呼吁政府取消发放许可证的决定，他们的理由是，美国公司同华为做生意，对国家安全构成风险。

这个小组周四向特朗普总统致信表示，政府必须向国会提供一份报告，阐明发放许可证是否为国家安全带来威胁。在这个报告提交之前，不应发放许可证。

周五，美国联邦通信委员会(FCC)计划进行表决，如果表决结果判定中国的中兴和华为构成国家安全风险，美国许多偏远乡镇的电信运营商将不得使用联邦拨款资金购买以上两家公司的产品。

 

李鱼/罗法(路透社、法新社等)

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