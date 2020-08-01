微软致电特朗普 重启收购TikTok谈判

(德国之声中文网) 周日(8月2日)，科技巨头微软表示，微软的执行长纳德拉(Satya Nadella)已经直接以电话与美国总统特朗普对谈。谈话后，微软宣布继续与TikTok的谈判，期盼取得TikTok在美国的经营权。

上周末，美国政府以国安疑虑为由，明确反对微软收购TikTok。微软因此宣布暂缓谈判。

周日，微软表示将会继续与TikTok的谈判，计划在9月15日之前完成谈判，内容不但涉及美国的经营权，也将涉及加拿大、澳洲、新西兰等地运作的相关事务。微软不保证最后能签约成功。

至于美国政府最在乎的安全问题，微软表示，该公司认为处理总统的关切十分重要，解释说TikTok用户的资料将会被存放在美国本土，也会为该App加上「世界级的安全、隐私、数据保护」技术。

美国政府不支持

周日早上，美国国务卿蓬佩奥在接受Fox 新闻台早晨节目 Sunday Morning Futures 采访时表示，「像TikTok、Wechat这些在美国营运的公司，都有可能直接把数据上缴给中国共产党。」

蓬佩奥说，特朗普计划着手处理与中国共产党有关的软件所带来的一系列安全问题，例如脸部辨识、居住地址、联络电话、朋友圈等项目都包含在内。

特朗普在周五曾说会禁止TikTok在美国营运。一个正在检视此禁令可行性的联邦政府的委员会也随后表示，TikTok无法以现在的形式继续在美国营运，因为该软件隐藏着将1亿美国人的信息送回中国的安全风险。

短视频平台TikTok是在2017年由抖音母公司「字节跳动」成立的海外版抖音，在美国有上亿使用者，在全世界也非常受欢迎。但是TikTok可能将用户信息传输给中国政府，引发安全疑虑，过去几次TikTok移除视频的事件也让外界质疑，TikTok是否配合政权审查反中国言论的视频。

张慈/杨威廉 (法新社、美联社、德新社)

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